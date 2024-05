„Vedení města Havířova se po předložení všech relevantních skutečností usneslo na tom, že začne plánovat rekonstrukci. Fungování dětské skupiny by tak zaniklo k 31. prosinci 2024, aby po Novém roce mohly začít stavební práce. Pokud půjde vše podle plánu, od září 2025 by se otevřela čtyři oddělení nově vytvořené mateřské školy, kde by se mohly umístit i děti dvouleté. Po dobu rekonstrukce, tedy leden až září 2025, bude možné děti od dvou let z dětské skupiny umístit do nově otevřených tříd školky na ulici Čelakovského. Pro děti od jednoho do dvou let momentálně hledáme a brzy najdeme vhodné umístění. Až bude budova na Edisonově ulici po rekonstrukci připravena sloužit svému účelu, děti z dětské skupiny se do ní samozřejmě mohou vrátit,“ vysvětluje náměstkyně pro sociální oblast Stanislava Gorecká a dodává:

„Rozjitřené emoce na sociálních sítích ohledně transformace dětské skupiny na mateřskou školku vážně nechápu. Stručně řečeno, město krásně opraví budovu, mnohonásobně rozšíří kapacitu pro havířovské předškoláky a postaráno bude jak o děti větší, tak i o ty menší, včetně zaměstnanců, pokud budou mít zájem. Takže nerozumím tomu, v čem je problém…“