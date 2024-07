Hudební festival Colours of Ostrava v Dolní oblasti Vítkovice, 14. července 2022, Ostrava. Taxi.

Práci řidiče taxislužby je oprávněna vykonávat pouze osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby. Toto oprávnění udělí na žádost dopravní úřad. Podmínky? Žadatel o průkaz musí být starší 21 let a splňovat i podmínky tzv. spolehlivosti podle příslušných paragrafů.

"Znamená to například, že žadateli nebyl v posledních třech letech uložen správní trest za přestupek spáchaný při výkonu práce řidiče taxislužby, komu nebyl v posledních dvou letech uložen správní trest za přestupek spočívající v řízení vozidla po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo kdo nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin," uvádí Jana Matějková z havířovského magistrátu.

Dané oprávnění pak řidič získává na dobu pěti let, za vydání příslušného dokladu pak zájemce zaplatí správní poplatek ve výši 500 korun.

Stejné podmínky pak v Havířově platí pro řidiče služeb Bolt či Uberřidiče služeb Bolt či Uber.

A jak jsou obecně lidé v Havířově se svými taxislužbami spokojení? "V současné době neevidujeme žádné stížnosti," říká k tomu zástupkyně magistrátu v Havířově.

Velmi využívanou službou v Havířově je pak také tzv. senior taxi. To mohou v Havířově využívat osoby starší 75 let, a to pro účely návštěvy zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven nebo úřadů státní správy či samosprávy.

Za využívání služeb senior taxi platí klient v Havířově permanentkami. "Permanentku je možno zakoupit přímo u řidiče nebo v kancelářích Úřadu Oblastního spolku ČČK Karviná. Každá jednotlivá jízda stojí 20 korun. V případě, že osoba potřebuje doprovod, jeden doprovod má jízdu zdarma. Maximálně je možné vybrat osm jízd měsíčně v jednom směru," uvádí k této službě havířovský magistrát na svých webových stránkách.