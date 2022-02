„Po oznámení o neoprávněném vstupu do prostor kanceláří policisté obvodního oddělení i kriminální služby společně začali shromažďovat informace, zajišťovat stopy a vyhodnocovat poznatky. Do několika hodin bylo zřejmé, že tehdy ještě neznámý pachatel do objektu vnikl ze zištných důvodů - z kanceláře byly pryč dvě televize. Do 48 hodin policisté už pracovali s konkrétním jménem podezřelého, kterého mohli vzápětí zadržet,“ informovala policejní mluvčí Zlatuše Viačková o průběhu zásahu.