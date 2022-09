Na primátora je navržen Josef Bělica, náměstkem pro ekonomiku a správu majetku by měl být Ondřej Baránek a náměstkyní pro sociální oblast Stanislava Gorecká (všichni ANO). Koalice SPOLU+ bude mít náměstka pro investice a chytré město Bohuslava Niemiece a radního Leoše Lukaštíka. Náměstkyní pro školství a kulturu by měla být jako dosud Jana Feberová. (ČSSD).

Společné priority = rychlá dohoda

Jak řekl zřejmě staronový primátor Josef Bělica, zásadní priority vychází z toho, co koalice dělala v minulém volebním období. „Jmenoval bych investice do infrastruktury, bytového fondu, zachování majetku v rukou města, rozumně budovat parkoviště, dále rozvíjet nemocnici a intenzivně se chceme zaměřit na energetické otázky a také investovat do chytrých řešení a do budoucna občanům zlevnit život,“ řekl Bělica.

ANO i ČSSD uhájily na Karvinsku svá teritoria

Budoucí náměstek Bohuslav Niemiec dodal, že sestavení koalice bylo rychlé, protože partneři mají hodně stejných priorit. „Máme nastavené věci, které chceme dotáhnout. Například systém s využíváním komunálního odpadu, budování nové průmyslové zóny, jako vizi bych zmínil výrobu vodíku a celkově rozvoj města,“ řekl Niemiec.

Nový náměstek

Nový (pátý) budoucí náměstek pro sport Daniel Vachtarčík si jako hlavní úkol klade oživit novou sportovní halu Fénix, která vznikala přestavbou bývalé odbavovací haly Českých drah. „Musíme také řešit problematiku energií, protože prostor, kde se v Havířově sportuje, je spousta a musíme vymyslet, jak vykrýt zvyšování cen energií,“ vysvětlil.

OBRAZEM: Toto jsou noví zastupitelé Havířova, vyhrálo tu ANO, podívejte

Ke svému „povýšení“ na náměstka řekl, že se během minulého volebního období zjistilo, že v oblasti sportu je v Havířově práce tolik, že může být náplní činnosti regulérního náměstka primátora.

Lídryni koalice HAVÍŘOV SOBĚ Darju Škutovou mrzí, že koaliční partneři hnutí ANO nekývli na dohodu s její koalicí, která získala sedm mandátů. "A to jsme jim nabízeli daleko lukrativnější posty. Ale je fakt, že bychom museli získat ještě komunisty a i tak by byla nutná podpora SPD, a to je například pro koalici SPOLU nepřijatelné," řekla Škutová.