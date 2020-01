„Důvody, proč jsme se výtahy mění za nové, jsou bezpečnost, spolehlivost, obsluha a komfort. Stavební přípravy začaly ke konci loňského roku,“ řekl jednatel Městské realitní agentury Róbert Masarovič.

Během výměny výtahu se celý dům stává součástí stavby. Dojde k omezení pohodlí obyvatel. „Proto jsme seniorům z vyšších pater nabídli zdarma po dobu odstávky výtahu možnost dovozu nákupu a případnou pomoc méně pohyblivým občanům s přesunem dolů po schodech,“ dodal Masarovič.

Výměna výtahů v městských domech by měla probíhat kontinuálně, a většinu výtahů plánuje MRA vyměnit do tří let. V dalších letech potom dojde k výměně zbývajících kusů. V horizontu pěti let se investice města do výtahů vyšplhají na více než 180 milionů korun.