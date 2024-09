Zastupitelstvo města Havířova proběhlo v pondělí 9. září v Kulturním domě Radost. Zprávu uvedlo město Havířov na svém internetovém profilu.

Zastupitelstvo v Havířově mimo jiné schválilo více peněz na psí park na Šumbarku, pokračování projektu Sport do škol či obecně závaznou vyhlášku, která reguluje daně z nemovitých věcí.

Jedním z hlavních bodů jednání však byla volba nového náměstka primátora pro školství a kulturu za nedávno zesnulou Janu Feberovou (SOCDEM). Stal se jím Pavel Rapant (SOCDEM).

Dalším z bodů jednání třetího letošního zastupitelstva bylo schválení obecně závazné vyhlášky o stanovení místních koeficientů daně z nemovitých věcí. Díky této vyhlášce je možné výši daně z nemovitých věcí pro rok 2025 ovlivnit. Vzhledem k zákonné změně v nemožnosti používat snížené koeficienty podle počtu obyvatel o jednu až tři kategorie a nastavení tohoto koeficientu na hodnotu 3,5, byl snížen místní koeficient, kterým se výsledná daňová povinnost násobí, a to z hodnoty 2,0 na 1,8. Daň z pozemků zůstane ve stejné výši jako v poplatkovém období roku 2024.

Proběhlo též schválení navýšení finančního objemu pro realizaci psího parku na Šumbarku, který se stal jedním z vítězných projektů participativního rozpočtu 2024. Po podrobném zjištění cen prací a materiálu pro oplocení celého psího parku, vstupních branek, mobiliáře a agility prvků, vyvstala potřeba navýšení finančního objemu o bezmála 100 tisíc korun na konečných zhruba 490 tisíc.

Zastupitelé se také jednohlasně shodli na pokračování projektu Sport do škol i ve školním roce 2024/2025, jehož záměrem je motivovat ke zdravému pohybu žáky 1. a 3. tříd základních škol. Cílem projektu je, aby děti po přechodu z mateřských škol, ve kterých se již od roku 2013 realizuje projekt Pohybová výchova se zaměřením na základy gymnastického cvičení, pokračovaly dále při výuce na základních školách v aktivní realizaci co nejširší škály pohybových aktivit a přenesly si tak potřebu pohybu až do dospělosti.

Schváleno bylo také rozdělení výtěžku tomboly z městského plesu, který činil přes činil 53 tisíc korun. Nákupem potřebných věcí, jako je například notebook pro studijní účely, či pořízení nábytků a vybavení dětských pokojů, byl zkvalitněn život několika dětem, které jsou vedeny v evidenci oddělení sociálně právní ochrany dětí.