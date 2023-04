Krčení rameny, naštvanost, rezignace a obavy. Takové jsou reakce obyvatel Havířova pár dní poté, co se dozvěděli podrobnosti o rušení poboček České pošty ve městě.

Havířov česká pošta rušené pobočky | Video: Januszek Tomáš

„Kdo tohle mohl vymyslet?! Na sedmdesátitisícové město přece nemohou stačit tři pobočky. To snad nemyslí vážně?“ zlobí se obyvatelé druhého nejlidnatějšího města Moravskoslezského kraje na vedení České pošty.

Lidé jsou naštvaní a chtějí sepsat petici

„Jsme naštvaní, samozřejmě. Na nejbližší pobočku ve městě to budou tři kilometry a tak budeme muset autobusem,“ říká paní Marie, seniorka, kterou potkávám před poštou v Prostřední Suché. Ta slouží nejen obyvatelům sídliště Prostřední Suchá, ale také lidem z Dolní Suché a největšího havířovského sídliště Šumbark.

„Jezdí sem ale i lidé z Horní Suché, kde je sice pošta, ale nedá se tam parkovat,“ podotýká jedna z pracovnic pobočky poblíž městského fotbalového stadionu.

Modernizace stanice Havířov má začít v září. Správa železnic vypsala tendr

A co pracovnice rušených poboček? Nevědí, nesmějí, nebo nechtějí říct, co s nimi bude. „Nezlobte se, všechny tazatele máme směřovat na tiskového mluvčího,“ odkazují reportéra Deníku.

V lokalitě se proslýchá, že nespokojení klienti České pošty sepisují petici proti jejímu rušení a i s podpisy ji chtějí předat primátorovi Havířova. Mluvčí města Rosalie Seidl Pokorná však nepotvrdila, že by na radnici už nějaké podobná petice dorazila.

Rušení pošt na Karvinsku. Chtějí zavřít těchto šestnáct poboček

V Havířově funguje momentálně osm poboček České pošty. Po redukci by od 1. července zůstaly v centru města dvě, na sídlišti Šumbark, kde žije okolo 20 tisíc lidí, pouze jedna. Tento plán šéfů státního podniku se nelíbí lidem, ani vedení města.

Primátor: Dostupnost služeb pošty se ještě zhorší

„Podle mě je to unáhlený a nesystémový krok, který jde proti občanům. Jsme druhé největší město Moravskoslezského kraje a z osmi poboček nám tady zůstanou jenom tři. Naši občané už teď stojí fronty před pobočkami pošt, protože neustále omezují pracovní dobu, teď se fronty ještě prodlouží. Mám za to, že tímto opatřením se kvalita služeb a jejich dostupnost mnohonásobně zhorší,“ neskrývá nelibost z nastalé situace ani havířovský primátor Josef Bělica.

Bavíte-li se s lidmi u kterékoliv pobočky, které hrozí zavření, slyšíte velmi podobné reakce: „Štve nás to, ale co naděláme. My mladší, co máme auto, my to nějak přežijeme a dojedeme do města, ale co staří lidé? Pro důchod se budou trmácet přes půlku města. Důchodců je mi fakt líto,“ řekla Deníku paní Veronika, která využívá služeb pošty ve Slovanské ulici. Pokud se plány vedení České pošty nezmění, bude od léta muset buď na hlavní poštu na Dlouhé třídě anebo k Obchodnímu centru Permon na Podlesí.

Je to v pr…, komentují lidé z Karvinska rušení poštovních poboček

Jiná věc, které se lidé po zrušení vytipovaných poboček obávají, je to, aby kapacitně stačily. „Už dnes bývá na hlavní poště v některých dnech hodně lidí. Až budou v centru jen dvě pobočky, nechci vidět, co se tam bude dít, zejména když budou termíny důchodů nebo sociálních dávek. Dobře, tak ať zruší některé pobočky, ale ty, co zůstanou, ať prostorově a personálně posílí, protože to tam fakt bude masakr,“ domnívá se paní Pavla. Zatím chodí na poštu v ulici J. Gagarina na Bludovickém kopci, protože tady bydlí. Kromě dobré polohy má také tu výhodu, že se u ní dá bez problémů parkovat.

Pobočky České pošty v Havířově

Mají se rušit:

Hlavní třída 46/32, Město, 736 01

Slovanská 1220/1, Město, 736 01

Dělnická 769/64, Prostřední Suchá, 735 64

Anglická 1198/13a, Šumbark, 736 01

Jurije Gagarina 1589/2a, Bludovice, 736 01

Mají zůstat:

Dlouhá tř. 464/7a, Město, 736 01

OC Permon, Dlouhá tř. 1228, Podlesí, 736 08

Gen. Svobody 268/17, Šumbark, 736 09