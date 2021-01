Jeho součástí se staly dvě pohodlné a bezpečné nájezdní rampy pro vozíčkáře či maminky s kočárky, byl rozšířen prostor lékárny. Nejen pacienti či návštěvníci nemocnice, ale i zaměstnanci ocení zcela nově nainstalovaný bankomat. Rekonstrukcí prošel i bufet, ze kterého se stalo moderní bistro s vlastní cukrářskou výrobou i vlastní produkcí výrobků teplé a studené kuchyně.

Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly bezmála 7 mil. korun. Na financování této investiční akce přispělo město Havířov 2 mil. korun, 4 mil. poskytnul zřizovatel nemocnice – Moravskoslezský kraj.

Zdroj: archiv nemocnice

„Nejen erudovaný a empatický personál, či špičkové zdravotnické vybavení, ale také příjemné, moderní a funkční prostředí působí na náladu a pocity pacientů. Proto jsem rád, že město Havířov mohlo přispět ke zdařilé rekonstrukci vstupního vestibulu havířovské nemocnice. První dojem při vstupu do interiéru je velmi důležitý a patří ke komplexní péči o pacienty,“ pochvaloval si zrekonstruovanou nemocniční halu primátor Havířova Josef Bělica.

„Hlavní vestibul je v každé nemocnici výstavní skříní a vstupním reprezentativním prostorem, který by měl udělat pozitivní první dojem a svou přátelskou atmosférou by měl pokud možno působit pozitivně i přesto, že vcházím do nemocnice za účelem péče o mé zdraví. Tuto funkci náš vestibul již dlouhá léta neplnil. Proto jsem upřímně rád, že za pomoci našeho zřizovatele Moravskoslezského kraje a města Havířova jsme mohli tento klíčový prostor přetvořit v centrum služeb, včetně moderního bistra, bankomatu, rozšířené lékárny a bezbariérového přístupu pro imobilní pacienty. Věřím, že design, kterému jsme věnovali velkou energii, se bude všem pacientům, a nejen jim, líbit” uvedl ředitel nemocnice Norbert Schellong.

Součástí vstupního vestibulu se v nejbližších dnes stane Senior Point, kde bude ve spolupráci s Magistrátem města Havířova poskytována služba seniorům v rámci registrace na očkování covid-19.