Dodal, že psychosomatika a její vliv na vývoj onkologických onemocnění byly hlavní motivací ze strany nemocnice, města i našeho kraje aby prostředí ambulance a stacionáře změnila a ulevila trpícím pacientům. „Chceme, aby se jak při vstupním vyšetření, kontrolách a konzultacích s našimi specialisty, stejně jako při náročné infuzní a chemo terapii, cítili pacienti v novém prostředí co nejlépe. Kromě stavebních úprav, jejichž cílem bylo celkové provzdušnění prostoru, odpovídající světelné podmínky, ale i klimatizovaný komfort v letních měsících a celková přátelská atmosféra, byl stacionář vybaven nejen novými infuzními křesly, ale i polohovatelnými lehátky pro co největší komfort pacienta,“ popsal další novinky v nemocnici její ředitel.

„Moravskoslezský kraj je bohužel jeden z nejhorších v případě incidence a prevalence onkologických onemocnění v rámci celé ČR. Naše spádová oblast je v onkologických oborech jako je chirurgie, urologie, ORL, gynekologie a tak dále dokonce nadregionální a počet onkologických pacientů, léčících se v naší nemocnici, je natolik významný, že stávající dispoziční a technické vybavení onkologického stacionáře staré pomalu třicet let již nebylo adekvátní závažnosti tohoto onemocnění,“ vysvětlil důvod rekonstrukce ředitel havířovské nemocnice Norbert Schellong.

