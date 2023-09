Je tomu rok, co se Pavlíně Mihálové z Havířova zásadně změnil život. Vyrazila za zábavou na Havířovské slavnosti a nakonec skončila v nemocnici. S následky zranění, které utrpěla při pádu kolotoče, bojuje dodnes.

Havířovské slavnosti přerušila nehoda kolotoče se zraněními, Havířov, 3. září 2022. | Video: Deník/Tomáš Januszek

Loni, v pátek 2. září, se spolu s přítelem vydala tehdy třiadvacetiletá mladá žena na Havířovské slavnosti. Společně se synovcem a neteřemi se rozhodli svézt na atrakci zvané Rotating tower, což se jim však stalo osudným – 20 metrů vysoký kolotoč při klesání nezastavil a sedačky s lidmi spadly na zem, kde se ještě nějakou chvíli točily. Výsledkem bylo 18 zraněných, včetně osmi dětí.

„Pamatuju si jen to, jak jste začali klesat a naše sedačka se srazila se sedačkou, na které seděl můj přítel se synovcem. Probrala jsem se až na zemi a ležela za zábradlím,“ vzpomíná pro Deník Pavlína Mihálová.

Operace čelisti, chybějící zuby

Následoval okamžitý převoz do Fakultní nemocnice v Ostravě, kde jí lékaři sedm hodin operovali rozseknutou bradu, roztříštěnou spodní čelist. K tomu otřes mozku, vyražené zuby a měsíc a půl měla čelist fixovanou, což znamenalo, že mohla pozřít jen tekutou stravu.

Domů se dostala sice už za čtyři dny, kde ji čekal klid na lůžku, ale poté převazy, kontroly a také vyšetření na stomatologii, neurologii. „A taky na cévním a ortopedii. Dostala jsem totiž trombózu a hrozně mě bolelo koleno," uvádí pro Deník žena.

Jeden zub jí chybí dodnes, další čtyři má mrtvé a bude muset dostat implantáty spodních předních zubů. „Ono je to dost drahé, takže jsem ráda, že mi se zaplacením nových zubů pomůže sponzor,“ vypráví Pavlína. Při vší smůle totiž neměla uzavřenou úrazovou pojistku a tudíž za prožitou bolest a utrpení nedostane ani peníze od pojišťovny. „Byla to fakt smůla."

Pojistku neměla, o práci přišla

Pojistku jsem měla jít podepsat v pondělí, a toto se stalo v pátek,“ vzpomíná žena, která před nehodou pracovala ve večerce. Minulý čas je v tomto případě aktuální - pracovala. O práci a tedy i příjem přišla, když jí skončila smlouva na dobu určitou. „Teď jsem na pracáku a stále na nemocenské,“ dodává.

Výčet jejích zdravotních obtíží způsobených nehodou na kolotoči je ještě delší. Dlouhé měsíce ji trápily bolesti kolena, které se v březnu musely řešit operativně. „Pan doktor říkal, že mám rozdrcenou chrupavku. Jsem pár měsíců týdnů po operaci, ale stále to není ono. Při chůzi do schodů to bolí, nohu úplně nenarovnám, dřepnout si nemůžu a potíže mám i při dlouhých túrách. Před úrazem jsem často vyrážela na hory, což teď nemůžu a kdoví, jak to bude dál,“ přemítá mladá žena.

K tomu všemu prý špatně vidí na levé oko. „Tlačí mi na něj naštípnutá lícní kost a proto na to oko vidím trochu mlhavě,“ říká Pavlína.

Čeká na nové zuby

Z jejího vyprávění je zřejmě, že ani rok od nešťastné události není úplně v pořádku. Letos má za sebou plastiku brady, zřejmě to ale není operce poslední. „Ta jizva je pořád vidět, lidi se na mě na ulici dívají. Navíc tu bradu necítím,“ stěžuje si.

Podobné trauma si zažil i její synovec, který na kolotoči seděl na sedačce před ní. „Při tom pádu si hodně sedřel lýtko a a musel podstoupit už tři plastické operace nohy,“ vysvětluje Pavlína.

Přesto doufá, že nejhorší už má za sebou. Případ pádu kolotoče však stále není uzavřen, pořád se okolnosti vyšetřují, takže jí nezbývá než čekat, zda dostane nějaké odškodnění. „Hlavně doufám, že se dám dohromady zdravotně,“ věří Pavlína Mihálová.