Jak to doopravdy bylo a zda atrakce měla skutečně technické problémy už v první den slavností, teď zjišťují kriminalisté. A žádají o součinnost případné svědky páteční události. „Z tohoto důvodu žádáme případné svědky či přímé účastníky a návštěvníky této pouťové atrakce, kteří jakékoli potíže s kolotočem zaznamenali, aby se nám kdykoli ozvali na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158 nebo na telefonní číslo havířovských policistů 596 805 541 se svým svědectvím, případě aby poskytli natočená videa ze svých mobilních telefonů, fotoaparátů a kamer, a to na policejní služebně Obvodního oddělení Havířov 1,“ řekl policejní mluvčí René Černohorský.

Havířovské slavnosti: jejich první atrakce dne, sestry sedly na osudný kolotoč

Co už policisté zjistili je, že provozovatelem pouťové atrakce je 53letý muž z Prostějovska. „Nadále se však bude zjišťovat, kdo v době události kolotoč provozoval, zda všechny tyto osoby byly řádně proškoleny a měly povolení k činnosti, jak byla pouťová atrakce instalována a bezpečnostně zajištěna a další okolnosti, které povedou k řádnému objasnění celé záležitosti,“ dodal policejní mluvčí.

Věc se šetří jako obecné ohrožení

V souvislosti se sobotní nehodou pouťové atrakce zahájili kriminalisté úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti, kterého se měla dopustit doposud neznámá osoba tím, že svým možným nedbalostním jednáním zapříčinila zranění několika osob v rámci probíhajících Havířovských slavností.

Těžká nehoda kolotoče na slavnostech v Havířově, sedmnáct zraněných, včetně dětí

Podle policejních informací došlo při nehodě ke zranění různých charakterů (od jednorázového ošetření, přes lehčí, středně těžší až po těžká zranění) utrpělo nejméně 14 osob (4 dívky ve věku 7 až 12 let, 4 chlapci ve věku 8 až 11 let, 4 ženy ve věku 18 až 42 let a muž ve věku 20 let, všichni z Havířova a z Karviné a také 21letý muž z Opavy), kdy tyto osoby byly převezeny k lékařskému vyšetření a ošetření do nemocnice v Havířově a do Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě.

Slavnosti byly zrušeny

K nehodě řetízkového kolotoče došlo v sobotu krátce po 15. hodině na parkovišti před areálem Slavie Havířov. Řetízkový kolotoč s označením Rotating Tower se samovolně a nekontrolovaně zřítil k zemi, ovšem sedačky se stále točily a lidé v nich tak naráželi do zábradlí této pouťové atrakce a do okolo stojích překážek.

Záchranáři na místě ošetřili několik osob a další převezli do nemocnic. Před 17. hodinou pak primátor Havířova slavnosti v důsledku této události předčasně ukončil. Návštěvníci tak přišli mj. o vystoupení Lucie Bílé, kapely Slza nebo hlavní hvězdy, skupiny Kabát.