Tvrdý sport i dobrá srdce hráčů a diváků. Takový bude poslední předvánoční domácí zápas házenkářů HCB Karviná, kteří vyzývají všechny diváky, aby na derby se Zubřím přinesli hračky. Ty pak půjdou za dětmi do karvinské nemocnice.

Sobotní házenkářské derby bude také plné hraček. | Foto: Archiv Deníku

Bude to nejen tvrdý boj o to, kdo z obou rivalů stráví Vánoce na třetí příčce extraligové tabulky. Karvinští házenkáři a diváci v rámci sobotního derby se Zubřím zároveň podpoří i děti hospitalizované v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj. V rámci zápasu se bude konat i akce Daruj hračku dětem, do které se může zapojit každý.