Po více než dvou letech snah o zahájení revitalizace kolonie finských domků v Doubravě, které jsou majetkem společnosti Heimstaden, přišel vlastník s nabídkou, aby obec tyto nemovitosti odkoupila. Zastupitelé obce by o tomto návrhu měli jednat ve středu na svém zasedání.

Informaci o nabídce, kterou Heimstaden obci udělal, zveřejnila starostka Doubravy Jiřina Ferenčíková, když obyvatelům přibližně stovky nemovitostí poslala dopis se zmíněnou informací a pozvánkou na středeční zasedání zastupitelstva, kde by se o této záležitost mělo mluvit.

„Uvidíme, co z toho vzejde,“ řekla Deníku starostka. Obratem ale dodala, že cena ve výši 113 milionů korun, kterou Heimstaden prezentuje jako výhodnou, je pro obec velmi vysoká. „Rozpočet obce je okolo 30 milionů korun, takže ta částka je velmi vysoká,“ řekla s tím, že záleží na případné dohodě obce s vlastníkem nemovitostí. „Vše se dá řešit, když se strany dohodnou,“ uvedla starostka Doubravy.

Podle původního záměru, který Heimstaden představil ke konci roku 2021, se měla stará hornické kolonie, kde lidé žijí v domcích, jež jsou mnohdy za hranicí životnosti, „obléci do nového“.

Vlastník nemovitostí plánoval, že nejprve strhne už prázdné domky, a ty obydlené postupně nahradí novými, a to tak, že nájemníky dočasně vystěhuje, konkrétní dům zbourá a na jeho místě postaví nový, který lidem opět pronajme, všem za vyšší nájemné. Tak to mělo postupovat až do kompletní obnovy lokality, kde stojí přibližně stovka dřevěných finským domků a takzvaných desetidomků.

Kolonii domků může koupit i jiný zájemce

A proč se vlastník po avizované revitalizaci ve vlastní režii rozhodl nabídnout celou lokalitu k odkupu?

„Stručně řečeno, z reakce lidí v Doubravě vyplynulo, že žádná varianta nebyla a není dobrá. My jsme poměrně hodně úsilí věnovali snaze tu oblast revitalizovat, nicméně nevole tamních obyvatel vůči našemu záměru byla tak velká, že jsme znovu vyhodnotili a zvážili, zda by nebylo zajímavější, kdyby tu lokalitu koupila jako celek obec. A proto jsme přišli s touto nabídkou. Koneckonců podomě jsme postupovali v nedaleké Horní Suché,“ vysvětlil generální ředitel společnosti Heimstaden Czech Jan Rafaj.

Dodal, že nabídka k odkupu celé lokality bude za výhodnější cenu, než kdyby se prodávaly jednotlivé domy. „Podle mě je současně navrhovaná varianta jednodušší. Obec coby majitel by měla snazší roli při naplňování přání tamních lidí. Jde tedy pouze o to, aby se obec s těmi lidmi domluvila, zda přistoupit na naši nabídku,“ řekl Rafaj.

V opačném případě podle něj zůstávají dvě varianty: „Buď se vrátíme k té původní a lokalitu začneme postupně revitalizovat, nebo je možné, že lokalitu prodáme nějakému třetímu zájemci,“ řekl Rafaj.

Ve jménu ekologie

Celá anabáze okolo revitalizace hornické kolonie v Doubravě začala poté, co společnost Heimstaden v roce 2021 oznámila, že do roku 2028 má v plánu postupně revitalizovat zhruba 400 nájemních domků napříč regionem.

„Obecně řečeno, je revitalizace nutná, protože tyto nemovitosti jsou poměrně staré a zpravidla ve špatném stavu. Navíc mají zastaralý systém vytápění. Revitalizací chce Heimstaden naplnit svůj závazek nahradit do roku 2028 ve svých nemovitostech kotle na tuhá paliva moderními způsoby vytápění,“ řekla tehdy mluvčí firmy Heimstaden Kateřina Piechowicz.