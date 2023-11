Obec Horní Suchá zvažuje, zda přijmout nabídku na odkoupení kolonie zhruba 130 takzvaných finských domků, které v minulosti sloužily jako levné bydlení zejména pro zaměstnance místních šachet a jejich rodiny. Dvojdomky se zahrádkami byly původně majetkem OKD a nynější vlastník – společnost Heimstaden - je obci nabízí ke koupi.

Horní Suchá. Obec jedná s majitelem - Heimstaden - o koupi kolonie finských domků. | Video: Januszek Tomáš

Pokud by Horní Suchá domky pořídila, znamenalo by to podle starosty Jana Lipnera (STAN) zadlužení obce v řádu stovek milionů korun a zastavení investic na několik let. Zastupitelé jsou v názoru na to, jak má obec postupovat, opatrní. Jednáním s vlastníkem nemovitostí pověřili starostu s místostarostou. Ti na schůzku se zástupci Heimastaden koncem října přišli s návrhem na odkup jen části kolonie.

Starosta: Čtvrt miliardy je moc

Důvod je podle starosty obce na Karvinsku Lipnera prostý. Současná nabídka vlastníka na odkup celé kolonie, kterou tvoří finské domky v ulicích Vrchní, Spodní a U Vlečky, jako celku za 240 milionů korun, je pro obec nepřijatelná. „Ačkoli jsme poměrně bohatá obec, museli bychom si vzít úvěr a ještě bychom museli zastavit investice do běžných oprav a budování infrastruktury v dalších částech obce na několik dalších let,“ říká pro Deník starosta.

Historii dolu 9. květen přibližuje nová knížka, pokřtili ji v Horní Suché

Další desítky milionů, a zřejmě i víc, by obec jako nový vlastník musela investovat do rekonstrukce nemovitostí. Podle starosty by to byl až dvojnásobek kupní ceny. Jan Lipner také připomíná, že některé domky v kolonii jsou v takovém stavu, že by bylo nejvhodnější je zbourat. „Cena takové nemovitosti je v tomto případě cena pozemku minus náklady na demolici,“ dodává Lipner. Důvodem je to, že ne všichni nájemníci se o své bydlení starají dobře. I proto tu každoročně několik domů vyhoří nebo spadne.

Další nezodpovězenou otázkou, kterou si kladou všichni zastupitelé, je, jak by takovýto krok a s ním spojené finanční zatížení obce přijali zbylí obyvatelé obce. Ve zmíněné kolonii bydlí v nájmu necelá pětina obce. Pokud by došlo k dohodě a obec by domky v kolonii skutečně získala, chce je nabídnout k odkupu současným majitelům. Řada z nich se prý dnes tváří, že by nemovitost odkoupila. Problém je ten, že nikdo neví, za kolik.

Na Šumbark přes Šenov. Na Ostravské před Havířovem se kvůli omezení tvoří kolony

Místostarosta Martin Adamiec (STAN) podotýká, že vzhledem k tomu, že zatím nikdo neví, kolik by taková nemovitost mohla stát, mnoho zájemců se dosud nenašlo. „Můj soukromý odhad je tak 15 procent,“ říká.

Jak Deník zjišťoval přímo v kolonii, zájem by byl. „Znám minimálně 50 lidí, kteří by to koupili,“ odhadl na ulici před obchůdkem v Horní Suché pan Emil.

On sám v kolonii bydlí 12 let, předtím žil na sídlišti. „Ten domek jsem vzal, protože mám zahrádku a pejska. Když jsem ale přišel, byl to „holofiňok“, byly tam jen dveře a dřez. Odpustili mi tři měsíce nájmu a já interiér zařídil za své,“ vypráví. I proto, že do oprav a úprav svého bydlení za ty roky investoval desetitisíce korun, rád by domek, bylo-li by to možné, odkoupil. „Ovšem záleží, kolik by za to chtěli,“ říká muž.

Lidé museli investovat ze svého

Podobně to vidí i několik další místních. Ale určitě ne všichni. „Já bych to nekoupila. Prostě na to nemám. Raději budu platit nájem. Nic jiného mi nezbývá,“ vyjádřila se paní Monika.

Faktem je, že nájemníci finských domků v Horní Suché do bydlení za léta investovali statisíce korun. Podle nich totiž není péče vlastníka kolonie, společnosti Heimstaden, o nemovitosti dostatečná. Mnozí si na své náklady měnili okna, opravovali podlahy, střechy, předělávali koupelny, přistavěli garáže.

Havířovská opozice kritizuje chování primátora Bělici na jednání zastupitelstva

Nedostatečnou péči o bydlení v koloniích připouští i mluvčí společnosti Heimstaden Czech Kateřina Piechowicz. „Předchozí vlastníci se o finské domky nestarali. Současný majitel investuje do portfolia rekordní částky a postupně představuje strategie pro celé lokality. Bohužel, nedokážeme vše vyřešit přes noc,“ brání se firma ústy své mluvčí Kateřiny Piechowicz.

Jednání o ceně pokračují

V Horní Suché nyní čekají, jak se k návrhu na koupi pouhé části kolonie postaví Heimstaden. „Navrhli jsme, zda by nezvážili tu lokalitu rozdělit na nějaké celky, které by obec odkupovala postupně. Jedna věc je totiž poměrně vysoká částka za odkup a pak další desítky milionů na opravy. Pro obec je to obrovská finanční zátěž a s ničím takovým v rozpočtu na příští rok nepočítá,“ říká místostarosta Martin Adamiec.

OBRAZEM: POHO Park Gabriela u Karviné dostal od kraje zelenou

Mluvčí společnosti Heimstaden Kateřina Piechowicz Deníku potvrdila, že se nyní jedná o ceně. „Po předchozí diskuzi s obcí, která neměla ambici usilovat o celek, jsme jí nabídli k odkupu jen část. Jsme však připraveni jednat i o celku. Dokud probíhají jednání, nechceme výši ceny komentovat. Snažíme se najít cestu, která bude přijatelná pro obě strany,“ řekla.