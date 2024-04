„Vynakládání finančních prostředků na odkupy finských domků považuji za vyhazování peněz nás všech. Nabízené finské domky jsou většinou v neutěšeném technickém stavu, zpravidla s vytápěním na tuhá paliva. Kromě desítek milionů korun na jejich výkup by tedy následně musela radnice vynaložit další desítky milionů korun na jejich rekonstrukce, pokud by to vůbec bylo možné,“ napsal Deníku starosta tohoto městského obvodu Richard Vereš.

„Lokalita Bivojovy ulice je delší dobu objektem našeho zájmu z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, které mají negativní vliv na zdejší komunitu občanů, a právě změna vlastníka na obecní bydlení by poměry v lokalitě významně ovlivnila. Nicméně existuje riziko, že tyto bytové domy by do svého majetku nabyli spekulanti, kteří v přilehlé oblasti provozují nemravný byznys s bydlením, čímž by situace v místě vygradovala,“ řekl starosta městské obvodu Ostrava-Vítkovice Richard Čermák.

Doplnil, že záměrem vítkovické radnice je bydlení v okolí Bivojovy ulice zachovat. „Nemáme problémy převzít do nájmu stávající nájemce bytů, pokud budou řádně platit nájem a prokážou svou bezdlužnost. Vůči městu Ostrava, našemu městskému obvodu a dopravnímu podniku,“ upozornil Čermák.