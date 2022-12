Policisté v Moravskoslezském kraji chystají další razie. A nejen na řidiče

K úhradě zvýšených nákladů na bydlení jsou vyčleněny dávky Příspěvek na bydlení, Doplatek na bydlení a požádat můžete rovněž o dávku s názvem Mimořádná okamžitá pomoc. „O případných nedoplatcích za vytápění rozhoduje právě výše zálohových plateb, kterou bychom si měli ve vlastním zájmu hlídat, abychom na konci topné sezony, respektive zúčtovacího období, nebyli vysokým nedoplatkem za teplo překvapeni,“ říká Karina Vališová, členka rady spolku ARTAV (Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu).

Navyšování záloh rozbouřilo početnou facebookovou skupinu sdružující nájemníky Heimstadenu. Lidé zvýšení nákladů na bydlení očekávali, přesto mnozí nevěřícně sledují konečné částky, které nyní budou muset měsíčně platit.

„Tak já už jsem dostala do appky nový evidenční list od 1. ledna a jen jsem se zhrozila. Přes dva a půl tisíce navýšení. A kde člověk má brát ještě peníze na elektřinu, plyn nebo internet,“ zmiňovala pisatelka v jednom ze stovek komentářů. „V listopadu mi přišlo zvýšení z 10 770 na 13 250 korun, a teď mi přišlo nové, že od ledna budu platit 15 540 korun. To mi jako zvedli zálohy za dva měsíce skoro o pět tisíc,“ napsal další.

Problém je také v tom, že někteří nájemníci nerozlišují mezi samotným nájemným a zálohami na energie. I to se snaží lidé v diskusích zdůraznit. „Měsíční předpis se skládá z nájemného (za užívání bytu) a ze záloh (splátky na služby). To jsou dvě naprosto rozdílné věci, jejichž navyšování má rovněž naprosto rozdílná pravidla," dělal osvětu vyděšeným nájemníkům další diskutující.

Heimstaden se snaží navýšení komunikovat už několik měsíců, své nájemníky opakovaně upozorňoval, ať si sami zvedají zálohy. Cílem je, aby lidé neměli na konci sezony obrovský nedoplatek. „V případě plateb za energie tento krok činíme, abychom vám pomohli předejít velmi pravděpodobným vysokým nedoplatkům, které by pro vás bez tohoto navýšení splátek vyplynuly z vyúčtování služeb za rok 2023,“ vysvětlil Heimstaden v dopise nájemníkům.

Konec nejistoty o pohotovost! V Ostravě ji budou provozovat tři nemocnice

Firma zdůrazňuje, že se v případě záloh na teplo jedná o platbu třetí straně (největším distributorem tepla v kraji je společnost Veolia) a ze záloh firmě neplyne žádný zisk. „Nemáme žádný vliv na růst cen energií a žádným způsobem z něj neprofitujeme – měsíční úhrady za vytápění, ohřev i spotřebu vody navyšujeme o naprosto stejnou částku, o kterou byly ceny energií zvýšeny dodavateli, případně o takovou výši, kterou lze očekávat na základě veřejně dostupných informací uváděných obecně dodavateli energií,“ uvedl Heimstaden.

„Rádi bychom vyzvali každého, kdo se cítí tímto navýšením existenciálně ohrožen, aby se o možnosti čerpání sociální pomoci informoval na webu ministerstva práce a sociálních věcí,“ opakuje mluvčí společnosti Heimstaden Kateřina Piechowicz.

Až desítkám tisíc nájemníků tak nezbude v příštím roce nic jiného, než zamířit na úřady práce s žádostí o příspěvek na bydlení. A peklo čeká i jejich už dnes přetížené zaměstnance. Deník již dříve informoval, že referenti úřadů práce dokonce sepisují petici proti současnému, už několik měsíců trvajícímu neúnosnému stavu. Kromě agendy s pomocí Ukrajincům prchajícím před válkou a rostoucímu počtu žadatelů o finanční příspěvky ve druhé polovině letošního roku, je čeká nejspíš v prvních dnech nového roku další obrovský nápor.

K TÉMATU

Heimstaden

Největší poskytovatel nájemního bydlení v České republice spravuje téměř 43 tisíc bytů. V roce 2021 firmě stouply tržby z pronájmu a prodeje služeb nájemníkům o 245 milionů korun na celkem 3,89 miliardy. Zisk firmy se zvýšil z 1,67 miliardy na 5,59 miliardy korun.

Veolia

Zástupci společnosti Veolia Deníku už dříve potvrdili, že od nového roku cenu tepla zvýší. „Držíme stabilní ceny po celý rok, ale od ledna budeme muset ceny tepla navýšit. Nebude to však v násobcích. Stále platí, že zvýšení cen se bude pohybovat v desítkách procent v souvislosti s enormním nárůstem cen paliv a dalších vstupů. Konkrétní nárůsty a ceny v jednotlivých městech se právě v těchto dnech projednávají se zákazníky a představiteli měst,“ uvedl obchodní ředitel skupiny Veolia Jakub Tobola.

K TÉMATU

Nájemníci: Zdražení tepla? "Kdyby se tak nájemníci vzbouřili. Je to ale utopie"

Jedním z moravskoslezských měst s největším počtem bytů patřících společnosti Heimstaden je Havířov. Právě tam se vydal reportér Deníku zjistit ohlasy lidí, kteří si za teplo od roku 2023 výrazně připlatí.

Havířov - Nadhodit téma zvyšujících se plateb za složenky provází v těchto dnech v havířovských restauracích nejprve menší slovní exkurze do oblasti sexuologie. Muži u piva prozrazovali s jadrnými komentáři, co to pro ně a jejich rodinné rozpočty znamená. Nakonec se ale shodli, že s tím asi stejně nic nenadělají, bydlet přece potřebují.

„Přišel jsem do jejich bytu dva plus jedna v letošním roce a nájem se službami byl devět a půl tisíce. No, teď jsem na jedenácti,“ nechal se slyšet Milan, který bydlí sám ve staré zástavbě v oblasti Hlavní třídy.

U piva v havířovské hospodě U Lopaty nadával i nad platbami za vytápění společných prostor v domě bez radiátorů na chodbě…

„Dva tisíce navíc. To abych včil více robil,“ přidal se spolustolovník David. Hovořil o pronájmu 3+1 v paneláku na Šumbarku, kde bydlí se ženou Lucií, dětmi a psem. Topení se nicméně rozhodl nevypínat s výjimkou kuchyně, kde ho prý nepotřebuje. Ale zná takové, kteří otáčejí kohoutky na nulu, než vyjdou ven.

ANKETA DENÍKU: Hlasujte pro nejkrásnější vánoční strom Moravskoslezského kraje

Mezi pivaři U Lopaty zaznělo konstatování, že se zdražením tepla (i jiných komodit) se lidé chtě nechtě musí smířit, pokud tedy chtějí bydlet. „Ledaže by se vzbouřili všichni nájemníci v Havířově, což je ale asi velká utopie. Na vyšší zálohy bude třeba zrobit rezervy,“ shodli se nakonec Milan s Davidem.

Provozovatel podniku Vláďa s úlevou konstatoval, že žije ve svém, ovšem hospodu má v nebytovém prostoru Heimstadenu. „Nemám zatím informace o tom, že by nám mělo jít teplo nahoru,“ prohlásil. Za rohem v elektroservisu tvrdil opravář to samé. Nevyloučil však, že jeho služby zdraží, pokud zdraží nájem.

„Nejsme naivní, na nebytovky dojde určitě později taky,“ tvrdila Božena, která ve stejné lokalitě už čtvrtým rokem provozuje jednu z několika večerek.

Živnost označila za „přežívání“, a kdyby se k tomu do budoucna měly přidat obrovsky navýšené zálohy, bude uvažovat, zdali pokračovat dále. Zmínila i hodně obchodů v okolí, které již skončily. „Dceru na mateřské to dostalo úplně, ta má byt (89 metrů čtverečních, pozn. red) a za teplo si bude muset připlácet čtyři tisíce měsíčně navíc. Pochopitelně to ve své situaci nemůže řešit jinak, než přes sociální dávky,“ podotkla Božena. Sama, jak doplnila, bydlí v bytě v osobním vlastnictví, což je po finanční stránce velký rozdíl.

Případ autoškol z Ostravska a Karvinska se vrací před ostravský soud

Zdražování u Heimstadenu v souvislosti s rostoucími cenami tepla řešili i ve skupině na sociální síti sdružující nájemníky z Ostravska. „Si dělají p..u?“ ptala se Kristýna, které v listopadu narostl nájem z necelých jedenácti na více než třináct tisícovek. A teď dostala nový výměr, na kterém stálo už 15 540 Kč.

S rostoucími měsíčními zálohami o devět stovek až čtyři tisíce se na webu „chlubilo“ mnoho dalších lidí. „Když vám je nezvednou, tak pak budete brečet, až vám přijde nějaký šílený nedoplatek, jen buďte rádi za to. Pochopte, že Heimstaden je zvyšuje kvůli cenám od dodavatelů,“ vysvětloval uživatel Martin. Je zřejmé, že nejen nájemníky bytů společnosti Heimstaden čeká ekonomicky hodně náročný rok 2023, kdy si budou muset všichni pořádně utáhnout pomyslné opasky.