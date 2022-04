Uprchlická a ukrajinská krize, ohlédnutí za covidem, transformace regionu a turistický ruch v kraji. To byla čtyři stěžejní témata na středečním setkání několika desítek osobností regionu.

„Dnes máme v kraji asi 16 250 registrovaných uprchlíků, ale stále nevíme, kam poté odcházejí a kde setrvávají. Systém, který to měl evidoval, stále není funkční, navíc se o ně staráme bez jakékoli finanční podpory státu,“ řekl první muž kraje k tématu nejaktuálnějšímu.

Lidé prchající před válkou se připojili k už stávajícím čtyřem tisícům Ukrajinců, kteří zde žijí dlouhodobě. Jejich ubytovávání napomáhá i společnost Heimstaden, v jejichž bytech žije nejvíce nově příchozích Ukrajinců v Havířově-Šumbarku. „Máme tam například ukrajinského právníka, který neváhal a rozhodl se malovat pokoje. Zkrátka chtějí pracovat, pokud ale tyto lidi nenaučíme český jazyk, budou chtít pokračovat za prací kamkoli jinam. V tomto ohledu jsme ztratili dva měsíce,“ zmínil ředitel společnosti Heimstaden Jan Rafaj.

Úsměvný poznatek z příjezdu prvních ukrajinských dětí z Kyjeva poskytla v diskuzi primátorka Třince Věra Palkovská. „Když v noci vystoupily ze záchranného vlaku, ptaly se, kde máme metro. Hrajeme sice skvělý hokej, ale metro v Třinci opravdu nemáme,“ řekla s úsměvem Palkovská.

Postupem času se diskuse stočila i k tématu fake news, jednu takovou poplašnou zprávu už při tématu covid vyvracel epidemiolog a děkan lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar.

„Praxe ukázala, že Ukrajinci skutečně nezhoršují naši zdravotnickou situaci, ať už jde třeba o žloutenku, spalničky či jakékoli další nemoci. Skutečně ale panovaly obavy, protože z Ukrajiny chodila špatná data, mnohdy o tamní situaci nebyla vůbec žádná. Ukazuje se však, že negativní dopad na situaci v našem kraji jejich příchod nemá,“ uklidnil někdejší covidový poradce ministerstva zdravotnictví, který veřejně ocenil nadstandardní fungování krajského krizového štábu během pandemie a srovnal původní koronavirus s mutací omikron.

Dnešní Setkání s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákem v Ostravě

„Pokud bychom brali covid jako mapu, původní podoba byla Praha, omikron je někde v oblasti východní Ukrajiny. Evolučně zmutoval, způsobuje srážení krve, zánětlivá ložiska po organismu, má ale nižší schopnost vstupovat do plicních buněk a zároveň méně zabíjí svého hostitele,“ srovnal Maďar. V úterý podle něj bylo s covidem hospitalizováno přes dvě stě pacientů, proto nadále nabádá k dalšímu očkování.

Na pozadí dvou krizí kraj řeší i stěžejní transformaci regionu. Za tímto účelem kraj vybral 13 strategických projektů, které se spolu s dalšími budou ucházet o 19 miliard z Evropské unie, celkem by ale kraj chtěl v delším časovém období získat až sto miliard.

„Energetická krize, která nyní je, nám vůbec nenahrává. Nejenže musíme kraj transformovat, ale zároveň musíme zajistit jeho energetickou soběstačnost,“ popsal situaci hejtman s tím, že nejen proto bude těžký průmysl hrát v regionu i v budoucnu klíčovou roli. „Máme jednu obrovskou výhodu – kromě našich uzavíraných dolů i nedaleké polské doly. Největší dodavatelé tak zvyšovali cenu tepla o dvacet až třicet procent, zatímco v jiných regionech republiky to bylo i o stovky procent,“ podotkl Jan Rafaj.

50 tisíc pojízdných kostek

Naopak vysoká čísla kraj vítá v oblasti turismu, který byl před covidem v roce 2019 rekordní a v ubytovacích zařízeních kraj napočítal přes milion návštěvníků, kteří zde utratili miliardy korun, a to mnohdy právě i díky přeshraniční spolupráci s Polskem. „Líbí se mi například oceňovaný projekt Technotrasa, který je genetický kód našeho kraje, ale nově například i Pojez,“ zmínil náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška.

„Tento projekt sdružuje kavárny a celou gastro scénu, kdy kuchaři z regionu budou na veletrzích, festivalech a sociálních sítích ukazovat to nejlepší, co tady umíme,“ přiblížil náměstek, jenž popsal cestu turismu, kterou chce kraj podporovat. „V Česku je registrovaných 22 088 obytných automobilů a asi 33 tisíc karavanů. Toto je trend cestování moderní doby a chceme budovat technickou infrastrukturu právě pro tento typ. Technicky vzato k nám může přijet až 50 tisíc pojízdných kostek,“ uvedl Krkoška.

Hejtman Ivo Vondrák se pak oklikou přes macešské chování Českých aerolinií a start přímé linky LOT z Ostravy do Varšavy dostal i k dalšímu využití letiště v Mošnově, kde vznikne logistické centrum v čele zprvu s Českou poštou, která tam bude třídit balíky. „Jsme také v jednání s armádou a chceme, aby na Mošnově vzniklo logistické centrum naší armády coby zdroj velkého množství pracovní síly. Do budoucna je tam zázemí armády velmi důležité i z pohledu toho, co se nyní děje na Ukrajině,“ vysvětlil hejtman další plány s Mošnovem.