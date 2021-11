Zajímáte se o historii svého rodu? Pokud ano, třeba vás vaše pátrání zavede až do 17. století, tak jako rodinu Kremzových z Havířova. Stačilo jen začíst se do knihy Jiřího Zaise…

Rodina Kremzových uctila památku prapředka Lukáše Kremze | Foto: Deník/David Král

Znáte to, to si jedno pošmourné nedělní odpoledne vezmete do ruky historický román a na co po pár stránkách četby nenarazíte. Jedna z hlavních postav nese úplně stejné příjmení jako vy. A jelikož je váš klan na českém území jediným tohoto jména, je docela dost pravděpodobné, že s vámi má něco společného. Právě tohle se přihodilo panu Jaromíru Kremzovi z Havířova při četbě knihy Rytíř David Tamfeld z Hranic.