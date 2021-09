Kromě plakátů je část expozice v kavárně Avion věnována také fenoménu hranice jako takové a toho, co znamenala pro obyvatele města i světa v uplynulých pandemických měsících.

V prostorách Literární kavárny a čítárny v Českém Těšíně a kavárny Tramvaj v Cieszynie jsou až do konce září k vidění plakáty z některých ročníků festivalu. „Návštěvníci výstav tak mohou porovnávat jednotlivé návrhy plakátů, které jsou každý jeden nevšedním uměleckým dílem řady významných umělců z Čech, Slovenka či Polska," říkají organizátoři festivalu z české strany spolku Člověk na hranici.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.