Při projektování nového osvětlení v Záblatí narazili pracovníci radnice na jeden sloup, který ČEZ do výměny nezahrnul. Shodou okolností stál přímo před záblatskou kapličkou a kazil výhled na dominantu místního náměstíčka. „Dohodli jsme se proto s ČEZem, že jej odstraníme. Elektrické vedení jsme umístili do země, čímž celý prostor získal na větší důstojnosti. Točnu jsme navíc nasvítili novou trojramennou LED lampou a světlem umístěným na fasádě pošty,“ vysvětlil Pak. Do zvelebení celého prostoru město investovalo 350 tisíc korun.

Hlavní tah Záblatím osvětlují nové lampy.Zdroj: Jana Končítková

Kromě výměny starého sodíkového osvětlení ale radnice hledá i místa, kam je potřeba umístit lampy nově. Loni vyslyšela volání motoristů po bezpečnějším příjezdu k bohumínskému aquacentru a sportovní hale směrem od dálničního přivaděče. U frekventované odbočky, která byla po setmění zahalena do tmy, instalovala šest kusů LED lamp. Do projektu vložila 600 tisíc korun.

Zatímco výměnu lamp ve spolupráci s ČEZem platí Bohumín ze svých peněz, na instalaci těch nových využívá státní dotace. „V minulých letech jsme se zapojili do programu Efekt na podporu úspor energie a dvakrát jsme byli s naší žádostí úspěšní. Podařilo se nám získat přibližně 3 miliony korun,“ informoval starosta města Petr Vícha s tím, že inovovaný dotační program má radnice v plánu využít i na další připravované projekty.