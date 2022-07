Jejím cílem bylo podle mluvčí Českého Těšína Marcely Hladké vybrat návrh, který by oživil Hlavní třídu tak, aby byla příjemným místem jak pro obyvatele města, tak pro turisty a zároveň respektovala požadavky 21. století.

Tři části jedné Hlavní ulice

Vítězný návrh pochází z produkce kanceláře FRIS architekti z Českého Těšína, kteří mají s proměnou veřejných prostranství zkušenosti, jež sbírali i v zahraničí. Jimi vytvořený návrh se tedy má stát základem budoucí podoby legendárního Sachsenbergu.

Ten si při vytváření nové podoby Hlavní ulice rozdělili na tři části. Největší proměnu nabízejí architekti v prostoru mezi hraničním mostem, resp. kavárnou Avion a křižovatkou s ulicí Božkova.

Kauza terminálu v Českém Těšíně: Z mercedesu je rozbitá oktávka, tvrdí architekt

„V našem konceptu jsem si stanovili požadavek, aby to byla klidnější zóna. Proto je v této části řešena doprava atypicky, asfalt nahradí historické červené porfyrové kostky,“ nastiňuje novou podobu této částí Hlavní třídy. architekt Adam Jursa.

Provoz je zachován obousměrně, uprostřed ulice ale budou stromy. „Lidé se v anketě o budoucí podobě Hlavní třídy vyjádřili tak, že tam chtějí zeleň. Kvůli inženýrským sítím jsme ale nemohli celou cestu osadit stromy oboustranně, a ani to nebyl náš záměr. Zeleň do ulice vtahujeme ze sousedních parků, navrhujeme ji velkorysou a sebevědomou v ose ulice. Tento koncept podpoří liniovost ulice a nezakryje historické fasády. V této části otevřeme také ulici nábřeží Míru, díky terénnímu pobytovému schodišti. Na druhou stranu do Masarykových sadů navrhujeme nově cyklistickou lávku.“ dodává Katarzyna Jursa Pieleszová.

Parkovací stání

Další část Hlavní třídy až po křížení s ulicí Sokola-Tůmy už bude mít asfaltový povrch, oboustranný provoz, přibudou ale parkovací stání po obou stranách ulice řešené v červené porfyrové dlažbě. „Parkovací políčko ale bude variabilní, dá se měnit podle potřeby na políčko s městským mobilářem nebo restaurační zahrádkou. “ říká architekt Adam Jursa.

Rekonstrukce Nádražní nabrala zpoždění. Před hotelem Piast je stále staveniště

Proměna čeká také úsek od ulice Odboje po Nádražní, kde opět v ose ulice přibudou stromy. Prostranství má také zdobit socha a celkově má tento prostor vtahovat pozornost do centra města.

„Doplnili jsme krátkodobé parkování v režimu K+R a také jsme navrhli bezbariérové propojení podchodu Demeloch s autobusovým nádražím, výstup ze strany ulice Jablunkovské řešíme ozeleněnou kaskádou,“ říká architektka Jursa Pieleszová.

Drobné změny čekají také část Nádraží ulice v úseku Hlavní – Viaduktová. Přibude parkování a jezdit se bude jedním pruhem. Odbočení doleva na Hlavní ale zůstane.

Tramvajové zastávky nebudou

Podle návrhu studia FRIS Architekti ale na nové Hlavní nebudou artefakty tramvajového provozu z let 1911 -1921. „Tuto symboliku jsme zavrhli, aby ve městě nebylo přetramvajováno. Celé centrum i s maketou tramvaje vzniká nedaleko, na polské straně na místě bývalé celnice,“ vysvětlila Jursa Pieleszová.

OBRAZEM: Půvab historie aneb legendární těšínská tramvaj jako obří mural

Místo tramvaje zvolili architekti Jursovi symboliku průmyslového města. Ta se projevuje ve třech symbolech - cihlových schodech pod Těšínskou tiskárnou, židlích z ohýbaného dřeva, jako reminiscence Kohnovy továrny na nábytek a betonové lavice, které připomínají knihy, odkaz na tiskařskou tradici ve městě. Další symboliku ponese socha na ose ulice Odboje.