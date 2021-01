Vedení školy případ oznámilo policii, která hledá autora přisprostlých malůvek.

„Mohu potvrdit, že prověřujeme poškození fasády, čekáme na vyčíslení škody. Zahájili jsme úkony trestního řízení přečinu poškození cizí věci,“ řekla v průběhu tohoto týdne policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Jak Deníku v pátek prozradila ředitelka školy Maria Jarnotová, zatím nemá informaci, že by se podařilo pachatele dopadnout. Nicméně malůvky už z fasády zmizely.

Zdroj: archiv školy

„Už jsme to nechali přemalovat,“ uvedla ředitelka školy.

Dodala, že bude s vedením města jednat o tom, aby nejen polské gymnázium, ale co nejvíce veřejných budov ve městě bylo pod dohledem kamer. „My na ulici kamery instalovat nemůžeme. To může městská policie. Proto chci o této možnosti mluvit s vedením města,“ dodala Jarnotová s tím, že kamery momentálně sledují některé vnitřní prostory školy a školní dvůr.

Rekonstrukce se blíží ke konci

V prostorách i na nádvoří školy se už druhým rokem pohybují stavební dělníci. Škola totiž prochází dlouho plánovanou rekonstrukcí. Skončit má podle prvotních plánů letos v červenci. „Vypadá ale to, že se vše urychlí. A to díky koronaviru. Škola je prázdná, práce tedy mohou pokračovat prakticky neomezeně. Hotovo by snad mohlo být už v květnu,“ dodala ředitelka polského gymnázia.