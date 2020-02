Nejen Karvinsko, ale celou republiku obecně trápí nedostatek zubařů. Jen v Bohumíně přišly na přelomu roku o svého zubaře zhruba tři tisícovky pacientů a jinde v okrese to zpravidla není lepší. Situace se mění v průběhu času.

„Situace je špatná. Tři lékařky odešly do důchodu na konci roku a dva kolegové končí na jaře,“ konstatovala předsedkyně okresní stomatologické komory v Karviné Karin Maďová.

Dodala, že vina je na straně zdravotních pojišťoven, které uzavírají smlouvy především se stomatology ve velkých městech. „Navíc mladí lékaři často nemají zájem jít pracovat do menších měst, ale jdou do Prahy či Brna, anebo na specializovaná stomatologická pracoviště,“ říká Karin Maďová.

Lidé z malých obcí, ale i středně velkých měst tak musejí k zubaři dojíždět.

Výjimek je málo, ale existují

Zavedení zubaři průběžně odcházejí do penze a není, kdo by je ve stejném počtu nahradil. Jednou z mála výjimek je Horní Suchá.

„U nás tento problém nemáme, protože jsou tu zubaři hned tři. Nemusíme se ani uchylovat k zoufalým krokům, jako je nákup vybavení a podobně. Ale u nás je to spíše vzácný stav, protože všichni víme, že doktoři po absolutoriu spíše utíkají pryč,“ prozradil před pár měsíci starosta Horní Suché Jan Lipner.

Zvyšující se věk nejen zubařů přidělává vrásky na čelech starostů menších obcí. A samozřejmě nejen v okrese Karviná. Když obecní zubař oznámí, že odchází do důchodu, má před sebou radnice téměř nadlidský úkol sehnat za něj náhradu. A obvykle to skutečně bývá pořádný problém.

Motivace pro nové lékaře

Například v Rychvaldu ho už před třemi lety řešili tak, že radnice nové zubaře „lákala“ na to, že mu zaplatí část nákladů na vybavení ordinace. A zabralo to. I tak ale hledání zubaře trvalo rok.

Podobně jsou na tom nyní v Bohumíně, kde radnice novému dentistovi nabízí městský byt i kompletně zrekonstruovanou a vybavenou ordinaci včetně zubařského křesla. Aby se tato informace co nejvíce rozšířila, město si dokonce dává inzeráty.

Podle Aleny Haumerové z ostravské pobočky VZP se pojišťovna snaží stomatology motivovat tím, že jim nabízí finanční zvýhodnění, když přijmou další pacienty.

A podle informací z radničních novin OKO má bohumínská radnice příslib České průmyslové zdravotní pojišťovny, že osloví své smluvní lékaře, zda by byli ochotni navýšit své kapacity. Samozřejmě k tomu budou finančně motivováni.

V okrese Karviná je momentálně 118 lékařů-stomatologů. „Rádi bychom jako stomatologická komora apelovali na generační výměnu. Tím by se síť stomatologů zachovala,“ dodává karvinská lékařka Karin Maďová.

K TÉMATU

VĚDĚLI JSTE?

Zubaři nepřijímají. Výjimkou je nejbližší rodina

Mám plno, nezlobte se. S takovým odmítnutím u zubaře se setkala spousta lidí. Jak lze pravidlo obejít? „Je nepsané pravidlo, které se u zubařů dodržuje, a tím je přijímání dětí pacientů, případně ještě manžela či manželky, ať jsou u jednoho lékaře celá rodina,“ říká Vladimír Jiroušek mladší, který ostatní žadatele, a že jich každý týden je, musí rovněž odmítat.

Nechodíte na kontroly, končíte. Ano, nebo ne?

Když dlouhodobě nechodíte ke svému ošetřujícímu lékaři, vyškrtne vás, a musíte hledat jiného. Má na to nárok? „Pokud je u nás pacient registrovaný, nelze jej vyřadit, pokud on sám nezmění lékaře nebo nedojde k hrubému porušování léčebného plánu. Po třech letech bez návštěvy jej sice uložíme do složky vyřazených pacientů, ale kdyby si zavolal, můžeme mu maximálně vynadat, že nechodí, ale definitivně jej vyřadit nemůžeme,“ uvádí na pravou míru Jiroušek obecné pravidlo praktických lékařů, dětských praktických lékařů a zubařů s tím, že jedinou výjimkou je, pokud si tuto podmínku lékař výslovně zanese do registračního formuláře.

Kde najdu zubaře?

Přehled o dostupných zubařích zájemci naleznou na webu České stomatologické komory www.dent.cz/zdravotnicka-zarizeni. Portál však nezaručuje aktuální údaje, proto je lepší zavolat na sekretariát Oblastní stomatologické komory na číslo 777 284 899.