Hlasité rozhovory a křik dlouho do noci, cigaretový kouř a ráno v průchodu nepořádek. Důsledkem toho je naštvanost, nevyspání, únava a stres. Takto už řadu měsíců žijí obyvatelé domu č. 1591 a 1592 ve Fibichově ulici v Karviné-Novém Městě.

V průchodu domem č 1592 se schází mládež a hlučí. Obyvatelům domu došla trpělivost a chtějí průchod zazdít. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Domem, jehož majitelem je tamní společenství vlastníků jednotek (SVJ), totiž vede průchod, jenž je zdrojem výše zmíněných problémů. Ve večerního hodinách se tam schází mládež, která je hlučná, čímž obtěžuje obyvatelé domu, a navíc po době zanechává nepořádek – cigaretové nedopalky, PET lahve, plechovky od piva, lahve od alkoholu nebo plastové obaly.

Lidé se nevyspí

„Bydlíme tu přes šedesát let, ale to, co se tady teď děje, je hrozné. Kdo to nezažil, nepochopí,“ stěžují si manželé Skálovi, kteří bydlí v přízemí domu a vše mají pod okny. „Dcera je vozíčkářka a bydlí v pokoji přímo nad místem, kde ti lidé posedávají, nahlas se baví a hlučí dlouho do noci. V pondělí, ve čtvrtek, v sobotu, prakticky každý den. No a při tom hluku se ani při zavřeném okně nevyspí dcera ani její manžel,“ říká paní Skálová.

V bytě přímo nad průchodem bydlí s rodinou i Kateřina Vontrobová, která slova sousedů z přízemí potvrzuje. „Je to k nevydržení,“ říká.

Jediným pozitivem podle lidí z domu je, že nepořádek v podchodu prakticky denně uklízejí lidé vykonávající veřejně prospěšné práce.

Stížnost na vyšší místa

Hluk ale netrápí jen lidi z přízemí, ale vadí lidem v celém domě. Několikrát týdně lidé z domu volají strážníky. Ti hlučící vetřelce vykážou, jenže se podle zkušeností tamních lidí po nějaké době zase vracejí, což potvrzuje i ředitel městské policie. „Je to nekonečný příběh, všichni lidé v baráku jsou naštvaní,“ říká paní Skálová.

I proto se majitelé domu rozhodli postěžovat si na magistrátu, aby jim pomohl situaci řešit. „Vše jsme probrali i se správkyní našeho domu z BYTservisu a ta vše řeší s magistrátem. Ale už to trvá skoro dva roky,“ stěžuje si pan Skála.

Hledá se řešení

Možným řešením by podle něj bylo zazdění průchodu. To by ale bylo možné za předpokladu, že by společenství vlastníků od města odkoupilo pozemek, přes který průchod vede. „Náš plán je takový, že bychom nechali zazdít zadní stranu, od házenkářské haly a vepředu by byla uzavřená brána, aby prostor byl v případě potřeby přístupný. Vedou tam totiž sítě od Veolie,“ říká paní Skálová.

Její manžel dodává, že pro odkup pozemku jsou všichni členové SVJ. „Zatím ale čekáme, jak se vše vyvine. Nemáme totiž zaručeno, že nám to povolí zazdít,“ dodává Skála.

Magistrátní úředníci podle mluvčího Lukáše Hudečka o problémech v dané lokalitě vědí. „Snažíme se získat co nejpřesnější informace a najít nejvhodnější řešení. S lidmi, kteří v domě s průchodem bydlí, aktuálně probíhají jednání. V této chvíli tak ještě není rozhodnuto, zda dojde k zazdění průchodu, nainstalování kamer nebo jinému řešení,“ řekl Hudeček.

Probíhající jednání potvrdila také Veronika Zegermacher ze správcovské společnosti BYTservis Karviná. „Podle toho, co vím, tak je věc v řešení. Město oslovilo okolní společenství vlastníků jednotek, tedy okolních domů zda by jim nevadilo, kdyby se ten průchod zazdil,“ řekla Deníku.

Frekventovaný průchod

Precedens pro takové řešení už v Karviné existuje. Po stížnostech na hlučící noční klienty non stop občerstvení Dlouhé vidle na třídě Osvobození řešili obyvatelé tamního domu stejný problém. A tam už je průchod domem uzavřen.

Na druhé straně průchod v rohu ulic Čapkova a Fibichova je „strategický“ a lidmi hojně využívaný, což zřejmě nenahrává tomu, že by někdo povolil jeho uzavření.

O problému se už debatuje na sociálních sítích. Ale ne všichni mají pro plány majitelů domu, který by chtěli průchod zaslepit, pochopení.

„Tento podchod denně používá spousta lidí. Je to spojka mezi stadionem házené a kulturním domem. Chápu, že obyvatelé oněch dvou domů chtějí mít klid, ale je to tak frekventovaná trasa, a když se průchod zaslepí, budou tímto potrestáni i lidé bydlící v okolí. Já bych to viděla třeba na zavedení kamerového systému do onoho podchodu a častější zásahy městské policie. Chápu požadavek těchto občanů - ale zároveň jsem proti uzavření podchodu. Proč máme být svým způsobem potrestáni my, slušní občané, většinou starousedlíci?“ ptá se pisatelka Renata Svobodová.