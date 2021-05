Důvodem, proč se město rozhodlo ukončilo podporu SK Karviná, jsou vlekoucí se ekonomické problémy tohoto spolku. Poslední kapkou bylo zjištění nesrovnalostí ve vyúčtování dotací, které město SK Karviná klubu poskytlo v roce 2018 na pronájem ledové plochy a činnost oddílu v celkové výši přes 5,8 milionu korun.

Město chce peníze zpět

Při finanční kontrole na konci roku 2019 bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ze strany SK Karviná a klub měl městu vrátit 876 tisíc korun, což jsou podle kontrolorů neprokázané náklady.

Zprávu o výsledcích kontroly dostali i zastupitelé a na úhradě dluhu trvají. Přestože město SK Karviná odpustilo na jeho vlastní žádost několikamilionové penále, klub přesto do určeného termínu, 31. března 2021, peníze nevrátil.

Podle neoficiální informace, kterou má Deník od svého zdroje, ale klub v minulých hodinách dluh uhradil. Zda tomu tak skutečně je, se ale zjistit nepodařilo. Předseda SK Karviná Dalibor Boniatti v pátek nezvedal telefon.

„Na základě tohoto rada města rozhodla, že město přestane SK Karviná nadále finančně podporovat. Zároveň město oslovil nově vzniklý hokejový klub, který s městem jedná o možnosti podpory. Nebráníme se takové spolupráci. Pro město je klíčové je, aby děti mohly trénovat,“ řekl primátor Karviné Jan Wolf s tím, že o případné podpoře nového klubu mají rozhodnout zastupitelé na červnovém zasedání.

Hokejový klub Býci Karviná až do vypuknutí pandemie ovládal mládežnický a ženský hokej, mužský oddíl byl v letech 2016–2018 neaktivní.

Dostat děti na led

Snahu oživit skomírající hokejové dění potvrdil předseda Hokejového klubu Karviná 2020 Martin Kytka. V jeho vedení jsou bývalí místní hokejisté a přátelé hokeje, kteří se netají tím, že chtějí postavit hokej ve městě zase na nohy.

„Jednoduché to nebude. O potížích býků se vědělo dlouho, a proto jsme vytvořili koncept, jak by mohl nový klub fungovat a staral by se především o rozvoj mládežnického hokeje ve městě,“ uvedl Martin Kytka.

Dodal, že klub už jedná se správcem zimního stadionu o pronájmu ledové plochy a má také podporu rodičů malých hokejistů. „A chceme být hodni i podpory města, prostě chceme děti dostat na led. Uvidíme, jak se k našim plánům postaví zastupitelé,“ dodal předseda HK Karviná 2020.