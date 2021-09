Hned následující den po krádeži mu policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže. Místo obecně prospěšných prací si tak nejspíš půjde sednout na pár měsíců do vězení. Hrozí mu trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.

„Krádeže se dopustil i přesto, že před rokem byl soudem pravomocně odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 250 hodin, na které do dnešního dne nedošlo,“ informovala policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Ve čtvrtek 23. září odpoledne 23letý mladík byl podle svých slov náhodou v budově havířovského obchodního centra. Jen namátkou vešel do šaten jeho zázemí, kde jen ze zvědavosti měl násilně vyhnout dvířka tří plechových skříní. S sebou si odnesl asi 30 kusů plynových zapalovačů, které hned začal nabízet na sociální síti k prodeji.

