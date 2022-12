Starosta Horních Bludovic Roman Nytra odůvodnil vypsání referenda tím, že vedení obce chce mít jistotu, zda občané novou výrobnu na území obce chtějí chtějí, nebo ne. „Chceme, aby rezultát, ať už bude jakýkoli, byl nezávislý. Navíc výsledek referenda má určitou měřitelnou hodnotu,“ řekl Nytra.

Vše toto se děje v reakci na dlouholetý záměr soukromé společnosti z Havířova, která vlastní v Horních Bludovicích pozemek, na kterém chce postavit provoz na výrobu zpracování, lisování a sterilizaci plastových dílů. Ačkoli je tento záměr dlouhodobě znám, minulé vedení obce ve snaze zabránit této stavbě iniciovalo změnu územního plánu, která v místě stavět dovoluje, ale pouze stavby občanské vybavenosti.

Minulé vedení obce bylo ¨také v této souvislosti podezíráno z podjatosti, neboť na sousedních pozemcích si v minulých letech postavila rodinný dům bývalá starostka Petra Ficková a někteří radní z volebního období 2018 – 2022.

Právoplatnost zmíněné změny územního plánu napadl soukromý investor skrze odvolání ke krajskému úřadu, který zatím sice nerozhodl, nicméně v návrhu na rozhodnutí už dříve konstatoval, že existuje důvodná pochybnost o nestrannosti dnes již starostky a rady obce v této záležitosti.

Postup obce při pořizování Změny č. 3 územního plánu obce krajský úřad označil jako nezákonný, mj. také proto, že obec návrh obsahu změny územního plánu výrazně zredukovala a řádně neprojednala s veřejností.

Ministerstvo: Úřad je objektivní

Krajský úřad už v této věci vypracoval návrh rozhodnutí o zrušení Změny č. 3 územního plánu obce Horní Bludovice, to však bylo napadeno námitkou o podjatosti krajských úředníků. Proto věc putovala na ministerstvo pro místní rozvoj, které v letos v prosinci rozhodlo, že krajský úřad postupuje nezaujatě a objektivně.

„V této nastalé souvislosti dokončuje krajský úřad rozhodnutí, které bude v následném čase vydáno,“ řekla Deníku mluvčí Krajského úřadu v Ostravě Miroslava Chlebounová.

O tom, že je tato kauza v obci nanejvýš citlivá, svědčí i to, že bývalá starostka Petra Ficková, přestože coby lídr sdružení NEZÁVISLÍ - Horní Bludovice zvítězila v zářijových komunálních volbách a mohla nadále vést obec jako starostka, na tuto variantu při volbě nového vedení obce rezignovala, právě s odvoláním na výše popisované dění kolem změny územního plánu a údajné podjatosti své osoby, a je jen řadovou zastupitelkou.

Investor nemíní ustoupit

Prokuristka havířovské společnosti Vinamet CZ Eva Šillerová Deníku řekla, že investor má zájem pokračovat v přípravách stavby průmyslové haly na pozemcích, které v Horních Bludovicích vlastní.

„Výsledek referenda, ať už bude jakýkoli, na naše plány nebude mít žádný dopad. To, že obec do celé věci zatahuje obyvatele, pro nás nic to neznamená. Než začal celý tento spor, měli jsme téměř před vydáním územního rozhodnutí. Nyní máme aktualizovaná všechna stanoviska, takže po nabytí právní moci chceme požádat úřady o pokračování řízení tak, abychom získali územní rozhodnutí a posléze stavební povolení,“ řekla Šillerová.

Dodala, že investor vložil do projektu nové výrobní haly nemalé prostředky s dobrým úmyslem. Trváme na tom, že obec není v v této věci v právu a podnikneme takové roky, abychom svou investici ochránili,“ tvrdí Šillerová.