Například Roman Švancar z Horních Bludovic tvrdí, že nesdílí názor, že obec měla bránit soukromému investorovi ve stavbě nového závodu, a proto chce hlasovat NE. „Obec si referendem dělá alibi a snaží se hodit odpovědnost na obyvatele,” říká. V této záležitosti pak z Horních Bludovic putovala ministerstvo vnitra stížnost na postup obecního úřadu ve věci možného ovlivňování referenda. To by mělo celou věc prošetřit, a rozhodnout, zda jestli to tak může být či nikoli.