A právě v Životicích, potažmo Horní Suché se objevují hlasy, že obchvat v navržené podobě je zbytečný. Výhrady k vytyčené trase má i obec Horní Suchá, jejíž starosta Jan Lipner říká: „Naši zastupitelé po prezentaci projektu projektantem konstatovali, že tato silnice je pro Horní Suchou naprosto nepotřebná. Máme to i v usnesení.“

Obchvat Havířova má zelenou. Ne všichni ho však chtějí

Jak se obyvatelé v Horní Suché dívají na plán stavby obchvatu?

Že se staví kvůli Havířovu. On ani Havířov se tím ale netají. Lidé v Horní Suché tento záměr sledují, ještě jsem nepotkal jediného člověka, který by v klidu řekl: „Jo, dobrý, Havířov to potřebuje.“ Vzpomínám si, že když se před dvaceti lety zanášela do územního plánu blokace území pro novou silnici, ozvali se tehdy mimo jiné naši myslivci. Susšký les, přes který má silnice zčásti vést, je totiž jediný zelený pás mezi Havířovem a Horní Suchou a ten se touto silnicí zničí.

Kde na území obce způsobí tato stavba největší vizuální změnu?

Na Dělnické ulici, kterou nová silnice protne někde mezi fotbalovým hřištěm a havířovským útulkem pro psy. Na Dělnické se počítá s velkou mimoúrovňovou křižovatkou. Navíc silnice má být v tomto úseku až do Životic čtyřpruhová, s čímž absolutně nesouhlasíme.

Vaše argumenty?

V tomto místě se do budoucna počítá s tím, že nedaleko odtamtud bude napojení ze silnice I/68, která se má budovat z Bohumína-Vrbice, přes Rychvald do Havířova. Jenže tu silnici žádná z obcí v okrese nechce. Na tom jsme se shodli ve Svazku měst a obcí okresu Karviná (SMOOK). Tento projekt je momentálně „u ledu“, ale stále je zanesený v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Tudíž, pokud by se někdy realizoval, stáhla by tato spojnice z dálnice D1 přes Havířov a Horní Suchou a Těrlicko k D48 u Třanovic veškerý tranzit z Polska na Slovensko. Tím by se mezi Prostřední Suchou a Životicemi zvýšila intenzita dopravy, což samozřejmě nechceme. Havířov za obchvat bojuje, přestože jeho stavba je podmíněna vybudováním spojnice od Bohumína, která se ale podle rozhodnutí ministerstva dopravy z roku 2020 stavět nemá.

Jan LipnerZdroj: Archiv

Je pochopitelné, že ne všem se plány na stavbu nové silnice kolem Havířova zamlouvají. Jak se na to díváte Vy? Opravdu Havířov obchvat nepotřebuje?

Připusťme, že Havířov obchvat potřebuje, takže v rámci nějaké solidarity se „stavět na zadní“, možná není úplně moudré. Já osobně vnímám, že okres by nějak měl žít pospolu a nějaký ústupek by se měl udělat. Ovšem zásadně nesouhlasíme se čtyřpruhovou silnicí přes naše území. Jediné zdůvodnění čtyřpruhu přes Horní Suchou je nesmyslné tvrzení některých politiků, že Havířováci z Podlesí budou do Ostravy jezdit „vrchem“, přes Životice nebo Suchou po obchvatu, doprava se tam tudíž násobí a proto je tam potřeba čtyřpruh. To je blbost. To jsou jen zoufalé argumenty, aby se zdůvodnil tento obchvat. Každý, kdo Havířov zná, ví, že takto nikdo jezdit nebude. Nebo to bude minimum aut. Proč by kdo jezdil po mnohem delší trase?

Obec je účastníkem územního řízení. Víte už, co budete připomínkovat, s čím nesouhlasíte?

V každém případě ten nesmyslný čtyřpruh, s tím nebudeme souhlasit. To je červená linie. I kdybychom měli zaplatiti kdovíjaké advokáty, tak se budeme bít. Ovšem myslím si, že v případě této stavby je každé řešení špatné. Jestli trasu posuneme do lesa nebo do obydlené části, je to totéž. Je to další zbytečný zábor lesní nebo zemědělské půdy. Obecně je to špatně, je to ústupek Havířovu, který nikomu nic dobrého nepřinese. Navíc tady v okrese ubývá ročně 2000 lidi, tak pro koho se to staví? Dalším naším cílem je, aby z územně-plánovací dokumentace kraje zmizela plánovaná spojnice z Havířova na Bohumín a tím pádem odpadne důvod, mít tady čtyřpruh. A zůstane „jen“ obchvat Havířova. Ten když si „vybrečí“, budiž, ale nebude do budoucna hrozit, že tudy bude jezdit tranzit z Polska na Slovensko.