Vystoupal jsem sotva pár metrů nad zdejší lesnickou, byť poctivě vyasfaltovanou cestu, když to začalo. Jeden, druhý, třetí… pátý, desátý, dvacátý, třicátý. Přestal jsem je počítat. Padesát kousků to ale bylo zcela určitě. Na sto- nanejvýš sto padesáti metrech čtverečních.

„Spíše se tak procházím na čerstvém vzduchu, ale když něco najdu, beru to,“ povídá paní středního věku v softshellové bundě, jež do lesů vyrazila bez košíku. Je jediná, koho tentokrát v lese nacházím. Jen mi je jí líto, že míří do místa, kde mi před pár minutami málem spadla brada.

Čím výš ale stoupám do v podstatě nekončícího kopce, který se překlápí až v místě zarostlé sjezdovky nad Bílou, s o to větší radostí házím všechny řeči za hlavu. Hříbky jsou pořád malé, ale přibývá jich. Čím výš člověk jde, tím je jich víc.

Vyrážím do prověřených kopců na pomezí Starých Hamrů a Bílé. Parkoviště rozprostírající se už od Šancí podél silnice jsou spíše prázdná, což je jednak dáno dnem v týdnu, jednak patrně tím, co v okolí slýchávám.

/FOTOGALERIE/ Košík, nožík, gumáky či pohodlnější obuv a vzhůru do lesa. Houbařská sezona právě začíná. Přestože jsou úlovky zatím spíše menšího vzrůstu, je jich hodně. Při troše snahy se dá nasbírat plný koš.

