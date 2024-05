Hudba, divadlo, umění, kreativita, talent. Celostátní festival základních uměleckých škol „ZUŠ Open“ nabídne osmé pokračování a Bohumín bude u toho. Nenechte si ujít přehlídku talentu mládeže v bohumínském hobbyparku ve středu 22. května od 15.30 hodin.

Ilustrační foto. | Foto: se svolením města Bohumín

„Návštěvníkům se spolu s hudebníky představí i tanečníci a herci bohumínské zušky. Nebudou chybět ani tradiční výtvarné dílny a výstava soutěžních výtvarných prací Ex Libris 2024,“ připomněla ředitelka ZUŠ Bohumín Barbora Kachlová. Doplnila, že do Ex Libris se letos sešlo 178 výkresů v šesti kategoriích pro mateřinky, základky i střední školy.

Akci podpořilo město Bohumín. V případě nepříznivého počasí se program odehraje v budově základní umělecké školy v ul. Žižkova.

Do programu festivalu ZUŠ Open (od 23. 5. do 9. 6. 2024) se letos zapojí 444 základních uměleckých škol z celé republiky; po celém Česku proběhne přibližně 600 akcí.