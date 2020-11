Fotografie se jménem a místem určení zasílejte na email: Webeditori.SM@vlmedia.cz. Přidejte pár slov, jak vám letošní svatomartinská husa a menu chutnala. Pokud svatomartinské menu děláte doma, rádi zveřejníme i tyto vaše snímky.

Česko aktuálně bojuje s druhou vlnou koronavirové pandemie. Zdravotnické, ale také ekonomické dopady jsou pro společnost zdrcující. Jedním z nejpostiženějších odvětví je bezesporu gastroscéna. Řada restaurací na Karvinsku i jejich zaměstnanců se ocitla na pokraji bankrotu. Nejen proto přichází Deník s výzvou: Podpořte své místní restaurace nákupem Svatomartinské husy! V obsáhlé galerii najdete vybraná menu z podniků, kde si můžete husí specialitu objednat. Pokud vlastníte restauraci a v seznamu zatím nejste uvedeni, obratem nám svou nabídku zašlete na email: ondrej.dluhi@denik.cz.

Zdroj: Deník / Tomáš Januszek

Také letos husu připravil například i David Wiśniowski, majitel a kuchař restaurace U Pštrosa v jedné osobě. Kuchař, který sbíral zkušenosti v mnoha vyhlášených podnicích doma i ve světě, preferuje přípravu husího masa konfitováním, tedy pozvolných a dlouhotrvajícím pečením při nízké teplotě.

„Zájem o husy je, objednával jsem je už jaře,“ říká David Wiśniowski, který ve svém podniku připravuje svatomartinskou pochoutku už několik dní a věří, že hlavní nápor zájemců přijde tento týden. Protože ale letos si lidé svatomartinské husí menu s dobrým mladým vínem nemohou dopřát v restauracích, nabízí je řada podniků v krabičkách, aby si je lidé mohli vychutnat doma.

„Právě kvůli tomu, že můžeme nabízet jídlo pouze s sebou, přizpůsobil jsem tomu přípravu a úpravu jídla. Podáváme jídlo v alobalových grilovacích táccích a dáváme k tomu lidem letáčky, jak mají jídlo ohřívat, aby maso nevysušili a nepřišli o typickou chuť husího masa,“ říká kuchař.

Místo vývaru krémová polévka s dýní a oříšky

Letošní husí menu U Pštrosa je tedy následující. Jako předkrm jsou husí škvarky, dušené v husím sádle, k tomu pyré z hrušky, trocha kmínu a sušené lupínky česneku, s plátkem ředkvičky a jarní cibulkou. Podává se na domácím cereálním chlebu.

Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Jako polévku zvolil majitel podniku krémovou husí polévku, se zavářku z pečené dýně s oříšky a kozím sýrem. „Loni měla ta polévka velký úspěch,“ připomíná David Wiśniowski.

Při přípravě husy sází jednoznačně na konfitování. „Husu nejprve nasolím a pak nechám v chladu dvě hodiny odpočinout. Pak ji „táhnu“ zhruba 20 hodin v sádle, předtím přidám majoránku, dužinu z pomeranče, pepř, kmín. Protože když to lidé odnášejí domů, dávám jim ke každé porci na letáčku rady, jak maso ohřívat,“ prozrazuje.

Červené zelí David připravuje na divokých brusinkách s jablečným pyré a přidává koření do perníku. Jako přílohu letos zvolil bramborové noky se smaženou cibulkou a petrželkou a také bramborové lokše. „Chtěl to menu trochu odlehčit a inspiroval jsem se ve staré regionální kuchyni,“ vysvětluje. Pro ty, kteří si objednají celé menu, má připraven skvělý dezert, skořicový pudink s mandlí v bílé čokoládě a s granini jablky Smith. A kdo koupí celé husí menu, dezert má zdarma.

Navzdory tomu, že lidé nemohou do restaurací, jej zájem o sváteční husí menu potěšil. „Lidé nejčastěji chtějí husí stehna, a zřejmě i díky tomu, letos se bude svatomartinská husa konzumovat doma, je zájem také o celé upečené husy. Koupil jsem jich osmnáct a na všechny mám objednávku,“ dodává David Wiśniowski.

Rodinný rituál

Podle Lukáše Chmely, šéfkuchaře restaurace Golf Park Lhotka, popularita Svatomartinských hodů rok od roku roste.

„Řekl bych, že je to trend posledních pěti, šesti let. Když jsem byl na učilišti i pak po vyučení v restauracích, toto jsem nezažil, anebo to nebylo v tak velkém stylu. Udělalo se stehno, zelí, šlo toho málo. Jde o to, že příprava je náročná a je kolem toho spousta práce. Lidem se nechce trávit tolik času v kuchyni, husa se nepeče hodinu. A proto to berou tak, že než aby si jídlo chystali doma, raději zajdou do té restaurace, projdou se, vnímají to i jako takový rodinný výlet. Lidem se líbí ten zážitek, že přijdou, nechají se obsluhovat a vychutnají si jídlo na místě. K domu samozřejmě patří svatomartinská vína. Je to opravdu boom a líbí se mi, že i když je teď doba jaká je, lidé se nebojí a peníze v restauraci nechají,“ dodává Lukáš Chmela.

Podobně to vidí David Wiśniowski. „Já osobně mám jako kuchař svátky typu svatého Martina nebo sv. Štěpána, kdy je tradičním pokrmem kachna nebo krůta, rád.

„Doba je hrozně rychlá, uspěchaná, stresující. O svátcích se sejdou rodiny, lidé společně posedí, zajdou do restaurace, povídají si. A chtějí se samozřejmě dobře najíst. Je to taková malá slavnost, pro kterou jim my, kuchaři můžeme zpříjemnit dobrým jídlem,“ je přesvědčen David Wiśniowski.

Kde si na Karvinsku objednat svatomartinskou husu?

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

RESTAURANT NA FRYŠTÁTSKÉ, KARVINÁ

tel. 604 502 194, 596 313 545 www.nafrystatske.cz. Pouze na objednávku. Cena 230 Kč. Den svatého Martina, 9. – 13. 11. 2020.



HOTEL DAKOL, PETROVICE

tel. +420 725 933 159, Svatomartinské hody 9. - 16. 11. Objednávka vždy den předem do 20 hodin. Dozlatova pečené husí stehno (400 g) s červeným a bílým zelím, bramborový a karlovarský knedlík. Cena 269 Kč. FB HotelDAKOL, www.hoteldakol.cz.



RESTAURACE NA ZÁGUŘÍ A ZAPPA´S, HAVÍŘOV

tel. +420 596 421 062/733 298 298. Svatomartinské menu 8. – 22. 11. 2020. www.nazaguri.cz / www.zappasrestaurant.cz a facebook/nazaguri

Paštika s husími játry, kaldon, pečené stehno na čtyři způsoby i celá husa, dezert a svatomartinské víno. Při objednávce podnik požaduje zálohu.



RESTAURACE LUTENA, DOLNÍ LUTYNĚ

tel. 778 745 574. www.lutena.cz. Svatomartinský měsíc na Lutěně. Konfitované husí stehno, červené zelí s rozinkami a skořicí, bílé kyselé zelí, špeková knedlík, lokše.

Cena bez polévky je 259 Kč.



JAŠKOVSKÁ KRČMA, TĚRLICKO

Husa bude! Objednávky na: info@jaskovskakrcma.cz

Víkend 14. a 15. 11. 2020. Výdejové okénko 11 – 14 h. Platba pouze v hotovosti.

menu: jako předkrm paštika z husích jater s bagetkou, kaldoun a konfitované husí stehno. Zvýhodněná cena 319 Kč.



RESTAURACE U PŠTROSA, DOLNÍ LUTYNĚ

tel. 605 415 644, facebook.com/restauraceupstrosa předkrm z husích jater, konfitované husí stehno, krémová husí polévka , dezert. cena menu je 360 korun.