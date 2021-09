Při rozhovoru s ním rychle poznáte, že ten člověk je na jedné straně exhibicionista (myšleno v tom dobrém slova smyslu - pozn. aut.), ovšem toho, kam došel a čím je, dosáhl především cílenou prací na sobě. Určitě se o něm dá říci, že je to muž mnoha dovedností.

Jen pro představu část jeho aktivit: psaní publikací, natáčení seminářů, živá školení, stand-up comedy, víkendové workshopy, televizní vystoupení, odborná poradenství, vaření v divočině, moderování, rétoricko-hlasové pobyty.

„Také učím nové generace mágů, dělám soukromého poradce a spoustu dalšího… A stále je zde spousta „volného“ času i činností. Zkrátka žiju. A žiju naplno,“ dává nahlédnout do svého života Jakub Vosáhlo.

Připouští, že na druhé může působit jako hyperaktivní extrovert a workoholik s možná až chorobnými exhibicionistickými sklony. „Je to tak. Skutečně může být spoustě lidem nejasné, co to vlastně dělám. Má sebeprezentace na internetu je něco, co i mě samotného poměrně často zanechává beze slov. Říkám si:,,Co to je proboha za týpka? To je nějaký blázen ne…? Jak jsem tohle vůbec mohl zveřejnit…?“ No, ale je to přece jenom internet. O nic nejde. Vlastně stejně jako v životě. Otevřeme-li ráno oči, pak to znamená, že nám byl dán dnešní den. A to je taky jediné, co skutečně máme. Dnešek, teď a tady,“ říká sedmatřicetiletý showman z Prostřední Suché.

Kouzla miloval odmalička

Přiznává, že už od malička se cítil předurčen k tomu, co dnes dělá. „Magii a kouzla miluji od svých pěti let. V tom, co chci v životě dělat, jsem tedy měl jasno velice brzy. Dnes je mi 37 a jsem stále stejně nadšené dítě, které miluje svět čar a kouzel. A stále mě to baví,“ dodává majitel Školy Magie, Kouzel a Mentalismu - www.VESPE.cz.

Jeho cesta ale byla křivolaká a pestrá, což mu v životě bezesporu pomohlo získat rozhled a spoustu zkušeností pro to, čemu se věnuje dnes. Živil se všelijak. Prodával čističky vzduchu, lampy, vyřizoval půjčky, byl pekařem, kopal bazény, moderoval v rádiu, prodával vlastnoručně vyrobené palačinky na pláži, umýval nádobí, vařil v restauraci, hrál a zpíval na chodníku… Vše a mnohem více s vizí, že jednou bude mít svou vlastní kouzelnickou firmu a že bude moci pomáhat a dávat práci v oboru dalším umělcům a snílkům, kteří chtějí žít svůj sen. „Toto mám splněno,“ konstatuje.

Místo zasvěcené a kouzlům a magii

K výčtu jeho aktivit je dobré přidat i to, že kdysi společně se svou maminkou provozoval kadeřnictví. To ale nedopadlo a dnes v Havířově provozuje Magic district, což je prý jediné místo v Česku, kde lidé mohou zažít třeba Experiment, tedy jeho nejnovější mentalistickou show, a poznat další zajímavé mágy z Česka i ze světa. Také se tam dají studovat nejen magie a kouzla, ale i další zajímavé dovednosti.

Další z jeho oborů podnikání jsou školení s cílem zlepšování dovednostních schopností a osobní rozvoj. Právě pro tyto dovednosti si jej najímá spousta firem. Navíc, jak říká, dostanou dva v jednom. „Během dne školím management a zaměstnance a večer se jim postarám o zábavu. Žádná rutina, je to velice pestré,“ vysvětluje Jakub Vosáhlo, který se netají tím, mentalismus využívá nejen při svých show, ale používá jej i v běžné komunikaci.

Dosáhnete, čeho chcete. Když proto něco uděláte

Pro ty, kdo na sobě chtějí zapracovat, aby dosáhli svých vytyčených cílů, má následující radu. „Je třeba mít napsaný plán, čeho chci v daném roce dosáhnout, co uskutečnit. Opravdu, zní to jako banalita, ale je to obrovsky důležité. Já si jej píšu už několik let. A pak je důležité chtít. Pak toho můžete dotáhnout,“ říká odborník na osobní rozvoj.

Rozhovory s bratrem

Tak jako každý člověk, také Jakub Vosáhlo má svou diskrétní zónu, možná se dá říct jakousi třináctou komnatu. A tou je bratr Matěj, který se narodil s Downovým syndromem. Jakub přiznává, že i toto ovlivnilo ovlivnilo jeho životní dráhu.

„Matěj je mi velikým učitelem. Umí vidět a rozpoznat skutečné štěstí a skutečné hodnoty. Skoro mám někdy pocit, že vlastně ví, o co v tomhle Vesmíru vlastně jde. Nebýt Matěje, dělal bych všechno jinak. Mám pocit, že s ním po boku dělám spoustu věcí tak nějak raději i lépe. Kdo se podívá na nějaký náš společný rozhovor třeba na Youtube, možná něco pochopí,“ říká Jakub.