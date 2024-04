Doslova za zemi zaslíbenou milovníkům průmyslu, šachet, fabrik a velkých strojů v nich označili Ostravsko i jeho okolí Sébastien Berrut a Patrick Etiévant. Vyvrcholením „tripu“ neboli výletu francouzských fotografů po regionu bylo sfárání na Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku, kde nasáli tu opravdovou atmosféru.

Černouhelný důl ČSM Sever, 18. dubna 2024, Stonava. | Video: Deník/Radek Luksza

„Jsme nadšenci především do hornictví, technologií i techniky vůbec,“ vysvětlil Patrick, starší z dokumentaristů. Jeho mladší kolega Sébastien uvedl, že oba pracují jako inženýři rovněž v průmyslu, ovšem medicínském. „Je to poněkud paradox. Tam chodíme v bílém, v čistém prostředí. A tady jsme ve fáračkách, na šachtě, kde se prostě nedá neumazat,“ shodli se.

Industriálním focením se začali zabývat asi před patnácti lety a za tu dobu poznali šachty v Německu, Španělsku, Rumunsku, Polsku, Itálii i na Slovensku a v Česku. I tu poslední činnou ve Francii, solnou, kde pracuje kolem čtyřiceti lidí. „U nás se používá jako hornický pozdrav Glück Auf, jelikož uhelné doly jsme měli v severovýchodní části země u německé hranice. Jinak přímo ve francouzštině ekvivalent českého Zdař Bůh nemáme,“ říkali Patrick se Sébastienem.

Doba uhelná končí, v Dětmarovicích vyroste nová teplárna, původní komíny zmizí

Náš region už před časem oba navštívili a sfárali i do zdejších Dolu Jeremenko v Ostravě-Vítkovicích a Dolu Žofie (Fučík 5) v Orlové-Porubě, kde státní podnik DIAMO čerpá miliony kubíků důlní vody. „Jak nám říkali, je to pro ochranu slojí tam, kde se ještě stále těží,“ konstatovali s tím, že do fungujícího černouhelného dolu se až do letošního třetího dubnového týdne nepodívali.

Z fárání ve Stonavě si každopádně odnášeli kromě gigabytů obrazových dat i nezapomenutené dojmy. „Viděli jsme v akci dobývací kombajn a překládku sekcí v porubu. Ale nejsme tu jen kvůli šachtě a strojům, zajímali nás i ti lidé. A ti byli hodně fajn, milí,“ zhodnotili francouzští fotografové prostředí v OKD. Kde došlo samozřejmě i na hornické legrácky z toho, že se v budoucnu chlapi z party rubačů objeví v novinách ve Francii. Tak, aby pak na dovolené na Riviéře nehráli machry, že dělají na šachtě třeba ředitele…

Lana z Bohumína pro rybářské lodě na Falklandech

„Nešňupeš? To, nejsi pravý havíř!“ odtušil jeden z umazaných horníků, když Patrick se Sébastienem taktně odmítli dát s ním šňupacího tabáčku (žvýkací jim chlapi raději ani nenabízeli). A podařilo se jim francouzské hosty dokonale zaskočit, když jim položili otázku na nejčastější zdroj úrazů – chůzi by netipoval ani jeden z nich. „Na bezpečnost se na Dole ČSM kladl velmi velký důraz. Doprovod nás kontroloval všude, kde jsme šlápli,“ dodávali industriální fotografové.