Samosběry ovoce i zeleniny v posledních letech zažívají boom. „Zájem je velký, za což jsme samozřejmě rádi,“ uvedla zaměstnankyně sadů Monika Tomanková, na kterou se u vstupu obracela řada příchozích s prosbou o radu. Té se jim obratem dostalo.

Na stole u brány byly navíc vystaveny jednotlivé odrůdy jablek s popiskou, jak chutnají a dokdy se dají uskladnit. Nechyběl ani plán sadů s rozmístěním odrůd. Cena jednotná – pětadvacet korun za kilogram.

SMĚSKA

„My jsme si vybrali směsku. Z každého něco. Máme to pro sebe, pro rodinu, něco uskladníme,“ řekl Deníku Lubomír Sikora, který přijel s manželkou z Mostů u Jablunkova. Nejprve společně nasbírali velkou tašku, po chvíli se vrátili pro další jablka.

„Důvodů, proč jsme tady, je několik. Určitě i cena, ale hlavní je to, že jablka jsou čerstvá přímo ze stromů. Vidíme, co trháme, vybíráme si. Není to jako v obchodě,“ uvedl Lubomír Sikora.

ZNALCI

Někteří ze sběračů do sadů zavítali evidentně poprvé, další se chovali jako zkušení mazáci. Neomylně zamířili do předem vybraného sektoru, další s nožíkem v ruce ukrajovali kousky jablíček a zkoušeli chuť jednotlivých odrůd. Tvářili se přitom stejně, jako znalci vína. Důležitě mhouřili oči a vzorek převalovali v ústech.

Lidé si jablka odnášeli v taškách i přepravních bedýnkách. „My jsme si vzali jen trochu na chuť, měli jsme cestu kolem, tak jsme se zastavili,“ řekl Deníku mladý pár s přibližně třemi kilogramy jablek v tašce. Ostatní trhači se „rozjeli“ podstatně více.

STO I VÍCE KILO

„Bývají to desítky kilogramů, ale výjimkou nejsou ani odběry nad sto kilogramů. Nedávno si někdo odvezl 170 kilogramů,“ uvedl ředitel Sadů Životice Jiří Dulava s tím, že letos v rámci samosběru prodají zhruba sto tun jablek, což je stejně jako vloni.

Nejlepší byl zatím rok 2017, kdy si lidé nasbírali 250 tun. Pamětníci z řad ovocnářů si určitě vybaví mrazíky, které tehdy zdecimovaly úrodu. „Byl to zvláštní rok. Všem jablka vymrzla. Nás to jako zázrakem minulo, všude okolo to ale pomrzlo,“ vzpomínal Jiří Dulava, který přidal i radu pro uskladnění.

„Hodně studený, větraný a suchý sklep,“ řekl. Při dobrém skladování vydrží některé odrůdy až do jara. „Mám kamaráda, který si od nás vzal jablka a jedno se mu v dřevníku, kde je skladoval přes zimu, zakutálelo pod podlahu. Když ho v červnu našel, dalo se konzumovat. Byla to odrůda Idared,“ prozradil ředitel.