Během šestiletého období německé okupace a vojenských operací zemřelo nejméně pět stovek vojáků, legionářů, židů i civilistů z řad obyvatelstva českého a polského.

„Těch obětí bylo samozřejmě více, v našem seznamu chybí třeba ti, kdo narukovali do wehrmachtu,“ řekl Radim Kravčík. Dodal, že mezi lidmi měl symbolický „hřbitůvek“ velký ohlas, lidé například přišli na místo položit kytičku. „Zároveň nám taky někteří volali, že tam nenašli jméno svých příbuzných, jež jsou také na seznamu obětí okupace. Proto nás napadlo, zda by nebylo vhodné vytvořit větší pietní místo v centru města i se seznamem všech místních známých obětí válečných útrap,“ uvažuje Kravčík a navrhuje využít například současný památník osvoboditelů Karviné u kostela sv. Marka.

MĚSTO: POMNÍK? A PROČ NE V MODERNÍ PODOBĚ

Náměstek primátora Andrzej Bizoń považuje takovou iniciativu za dobrou a chvályhodnou. Zároveň ale připomíná, že pomníků obětí obou světových válek je v Karviné několik. A město o ně řádně pečuje.

„Ano, pomníky jsou v okrajových částech, ale to má svůj historický původ. Navíc, o že tam jedeme, položíme květiny a uctíme památku padlých, je také symbolické, i tím, že připomeneme, že Karviná není jenom centrum,“ říká Andrzej Bizoń.

Podle něj je nápad na vytvoření pietního místa, které by připomínalo Karviňanům současným i budoucím oběti války dobrý, má však několik ale…

„Samotní organizátoři například napsali, že se jim nepodařilo zjistit, jestli ta jména jsou všechna. To by mělo být nejdříve ještě postoupeno historikům, aby se tím zabývali. Nechci si ani představovat památník nebo pomník, kde by byl nějaký jmenný seznam a potomci válečných obětí by realizátorovi vytýkali, že na jejich příbuzné zapomnělo,“ říká náměstek karvinského primátora.

Do budoucna si prý dovede představit například vytvoření expozice či výstavy, která by školáky, studenty i veřejnost seznamovala s válečnými událostmi ve městě, obětmi války, ovšem v modernější, třeba interaktivní formě. „Určitě bych se tomu nebránil,“ dodává náměstek Andrzej Bizoń.