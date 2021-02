Po roce se zastaralý přednádražní prostor v Havířově proměnil v moderní přestupní dopravní terminál spojující železniční, autobusovou, osobní, ale i cyklistickou dopravu. Připomeňte si, a porovnejte, jak to vypadalo před i během rekonstrukce a nyní.

Původní vzhled Nádraží v Havířově a okolí. | Foto: Josef Zajíc

Slavnostního uvedení do provozu terminálu se v únoru 2021 zúčastnil například hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a primátor statutárního města Havířov Josef Bělica. Nechyběli ani projektový manažer stavby OHL ŽS, a.s. Miroslav Janíček a Martin Polášek, OHL ŽS, a.s., ředitel divize Ostrava.