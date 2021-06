Řopíky dnes mají smysl pro fanoušky vojenské historie, kteří se je snaží uvést do původního stavu. Hodí se ale také k něčemu jinému? Tuto otázku si v roce 2017 položil architekt Jan Tyrpekl, který se rád věnuje experimentální tvorbě.

Koupil si řopík u Vratěnína na jižní Moravě a pustil se do náčrtků projektu Útulna.

Zdroj: Youtube

Do realizace se pustil s podporou rodiny vlastníma rukama a ve spolupráci s přáteli a studenty. Jeho vzdušná Útulna je tak zdařilé dílo, že byla nominována na Českou cenu za architekturu 2018.

Experiment Jana Tyrpekla všem ukázal, že i na dvanácti plošných metrech, což je půdorys bunkru, lze postavit příjemnou vzdušnou Útulnu, ve které se člověk rozhodně necítí stísněně.

Zdroj: Youtube

Kontakt s přírodou a světlo zajišťují velká okna. V Útulně na odlehlém místě se budete cítit bezpečně, svobodně a užívat si současně soukromí i úchvatné vyhlídky do krajiny.

A když se ochladí, máte po ruce krbová kamna. Komfort, romantika a originalita. Stačí naspořit 20 tisíc na nákup bunkru a 50 tisíc na materiál. Polykarbonátové desky místo oken lze donést na místo určení ve dvou na rameni. Hlavním materiálem jsou obyčejná smrková prkna. Pochůzná střecha připomíná palubu.

Janu Tyrpeklovi řopík posloužil jako podstavec pro jednoduchý dřevěný objekt. Až dřevo podlehne zubu času, lze ho odstranit, a postavit si na bunkru zase něco jiného. Nebo repliku?

„Mým přáním do budoucna by pak bylo, aby se podobného osudu vzkříšení dožilo více řopíků. Například obce, které je mají v katastru, by se mohly pokusit o koncepční využití. Bylo by to jistě přínosem pro ně, návštěvníky, ale i krajinu a pro pevnosti samotné,“ komentoval Jan Tyrpekl svou experimentální Útulnu postavenou na bunkru.