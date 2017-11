Jak zjistit, zda dítě nebere drogy? Strážníci nabízejí testery

Máte podezření, že vaše dítě experimentuje s drogami? Pokud chcete mít jistotu, jak se věci doopravdy mají, není nic jednoduššího než potomka podrobit drogovému testu. Drogové testery, ale i další informace, můžete získat zcela zdarma a anonymně u karvinských strážníků.

Ilustrační fotografie.Foto: archiv Deníku

„Je to jakými další stupínek, jak pomoci řešit rodičům situaci, kdy se jim zdá, že se jejich dítě nechová zcela standardně. Testery včetně návodu si u nás mohou vyzvednout rodiče, prarodiče či pěstouni. Zároveň jsme schopni jim poskytnout informace a zodpovědět dotazy související s drogovou problematikou.

Součástí testeru je letáček s dalšími radami. Pokud by rodiče skutečně zjistili, že jejich dítě experimentuje s psychotropními látkami, dáme jim kontakty, kam se mohou obrátit s žádostí o odbornou pomoc,“ vysvětlil zástupce ředitele Městské policie Karviná Václav Ožana.

Testery nabízejí strážníci teprve několik dní, nicméně podle Ožany je o ně velký zájem. K dostání jsou v sídle Městské policie Karviná a to každý všední den od 9 do 11 hodin, mimo čtvrtek, kdy tato nabídka platí od 13 do 17 hodin.

Karviná tak následuje Bohumín, kde drogoví preventisté nabízejí testery rodičům dětí už několik měsíců. „Letos jsme začali vydávat druhou stovku těchto testerů,“ prozradil preventista bohumínské městské policie Roman Honysz.

Rodiče podle něj oceňují i to, že program je zcela anonymní a nikdo se jich na nic neptá. Testery si zdarma mohou vyzvednout kdykoli. „Respektujeme, že jde o citlivé informace. Nezjišťujeme ani totožnost, ptáme se jen, na kterou školu dítě chodí,“ vysvětlil preventista Honysz.

Protidrogová prevence funguje také na školách a to ve všech městech. Přednášky provádějí strážníci. V Orlové, Bohumíně, Havířově i Karviné se navíc loni dělaly testy na přítomnost drog ze splaškových vod školy. Výsledky? Anonymní, nicméně se zjistilo, že děti s drogami experimentují už na základní škole.