Jana Galášová: Cena je výzvou, abychom vymýšleli nové podněty

/ROZHOVOR/ Nejlepší knihovnou roku 2017 v Moravskoslezském kraji je Městská knihovna Český Těšín, když uspěla v konkurenci třinácti nominovaných. Co získání titulu znamená pro knihovnu a co přinese čtenářům, na to jsme se zeptali ředitelky knihovny Jany Galášové.

Ředitelka knihovny Jana GalášováFoto: Emilie Świdrová

Gratuluji k získání tak prestižní ceny. Co pro Vás osobně znamená? Cena pro mne znamená hodně. Je to ocenění mnohaleté systematické práce českotěšínských knihovníků, kdy se knihovna, z pouhé půjčovny knih, postupně přeměnila ve vyhledávanou kulturní instituci, která připravuje nejrůznější kulturní a vzdělávací pořady klubového charakteru pro dospělé i děti. Co konkrétně odborníci z Moravskoslezského krajského úřadu ocenili? Citace ocenění zní: „Za inspirativní a systematickou komunitní činnost, promyšlenou spolupráci s paměťovými institucemi a orientaci aktivit na podporu česko-polské vzájemnosti“, což ve zkratce vyjadřuje skutečný rozsah naší činnosti. Kdo nejčastěji do českotěšínské knihovny zamíří? Tak jako muži dávají ve svém volném čase přednost návštěvě fotbalového či jiného sportovního utkání, tak naopak ženy, maminky s malými dětmi, senioři dají přednost návštěvě knihovny, která jim nabízí klidné prostředí k přečtení novin, časopisů či výběru knih, či návštěvy kulturního pořadu nebo jen posezení s přáteli v Čítárně a kavárně Avion. Nesmím zapomenout na děti, které jsou nadšenými čtenáři, tvoří 38 procent registrovaných čtenářů a navštíví knihovnu i několikrát do měsíce. Myslíte si, že ocenění může přilákat nové návštěvníky knihovny, jak se tomu děje například u filmů, když získají Oscara? Nevím, zda tato cena ovlivní návštěvnost knihovny, ale určitě potěší naše stálé čtenáře. Pro nás knihovníky je výzvou, abychom neustávali ve své práci a vymýšleli stále nové podněty pro naše čtenáře. A zde je třeba říci, že pracovní tým knihovny má v sobě hodně entuziasmu a kreativity, a tak se nemusíme obávat nedostatku nových aktivit pro naše čtenáře. Získání ceny je vždy závazkem. Jakým směrem se chystáte knihovnu dále rozvíjet, kde ještě vidíte další potenciál, na který by bylo dobré se zaměřit? Nadále se budeme v besedách, diskusních a kulturních pořadech věnovat událostem, osobnostem, výročím, která jsou spjata s našim regionem a rozvíjet programy na podporu čtenářství nejen u dětí. Nově připravujeme cyklus „Osobnosti“, kterým chceme podpořit vědomí sounáležitosti s Těšínskem a městem Těšínem, který je po již skoro devět století historickou metropolí Těšínského Slezska. To vše zasazeno do kontextu 100. výročí vzniku Československa v roce 2018. Mohou se čtenáři těšit třeba i na více nových knih? Ano, v příštím roce se chceme více zaměřit na rozšíření nabídky nových knih čtenářům. Dlouhodobě v tom nebrání ani tak nedostatek peněz jako nedostatek místa pro uložení knižního fondu. Gabriela Cichá

