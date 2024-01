/FOTOGALERIE/ Zhruba padesátka milovníků britského humoru si v neděli dopoledne připomněla mezinárodní Den švihlé chůze (Silly Walk Day), který připadá právě na 7. ledna. Dospělí, ale i děti se vydali po zasněžené cestě po nábřeží od altánku až k workoutovému hřišti a jak mohli sledovat náhodní kolemjdoucí či pejskaři, šli netypickou chůzí, někteří i v netradičním oděvu.

Havířov. Lidé se bavili při akci Den švihlé chůze. 7. ledna. | Video: Deník/Tomáš Januszek

Autorem tohoto netradičního způsobu chůze je legendární britská satirická skupina Monty Python, která na přelomu 70. a 80. let natočila televizní seriál skečů s názvem Monty Pythonův létající cirkus (v anglickém originále Monty Python's Flying Circus). Seriál měl u milovníků netradičního humoru celosvětový úspěch a Silly Walk Day má mnoho příznivců i v Česku.

Například Vít Škobrtal dorazil na nábřeží oděn jako originální postava z Monty Pythona. Oblečen do černého kabátu, na hlavě buřinka, v ruce deštník a kožená aktovka, prostě typický britský úředník.

„Je to legendární satira, o nic víc nejde. Jde o to, udělat si legraci. Pobavit se s lidmi, kteří mají rádi stejný humor a jsou podobného smýšlení. Možná to tak nevypadalo, ale chůzi jsem netrénoval, byla to okamžitá improvizace přímo na místě. A taky solidní rozcvička,“ vysvětlil.

Skupinu kráčející nábřežím stylem „silly walk“ vedla sedmadvacetiletá organizátorka akce, fotografka Kateřina Tomanová, která si prý vše náležitě užila. Přiznala, že seriál Monty Python´s Flying Circus s ohledem na své mládí vlastně ani nezná, ale myšlenka uspořádat takovou akci ji nadchla.

„Na prosbu kamaráda, který spravuje facebookový server Jsem z Havířova, jsem do toho šla a musím říct, ze to bylo perfektní. Jsem ráda, že se akce vydařila a že lidé přišli. Klidně si to zopakuju příští rok,“ svěřila se fotografka.

V České republice se letos konal Silly Walk Day také v Olomouci, Brně nebo Praze.