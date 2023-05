Zastupitelstvo Orlové upustilo od čtvrtmiliardové rekonstrukce koupaliště a zaměřilo pozornost na volnočasový areál, na který lze žádat o státní dotaci na oživení takzvaných brownfieldů, tedy zchátralých, nevyužívaných lokali.

„Máme dvě možnosti: buď si říkat, že počkáme, až se zásadním způsobem změní ekonomická situace Česka a tím i našeho města, nebo začneme konat. My jsme se rozhodli k radikálnímu kroku,“ uvedla starostka Orlové Lenka Brzyszkowská (ANO).

Zastupitelé odsouhlasili přípravu demolice všech nepotřebných staveb, včetně budovy restaurace Golf, a následné proměny území. Ta by měla vést k vytvoření volnočasové zóny pro rodiny s dětmi, kde by neměly chybět podmínky pro sportovní aktivity. Areál poté zůstane ve výlučném vlastnictví města.

Provoz by byl extrémně drahý

Revitalizace letního koupaliště by stála okolo 300 milionů korun a jeho provoz by navíc město muselo dotovat. „Provoz by byl dražší zhruba o 50 procent, což znamená, že by stál okolo 12 milionů korun ročně. To vše navíc při velmi optimistické variantě, že by lidé byli ochotni platit za vstup okolo stokoruny a přišlo by jich minimálně 25 tisíc za rok. K tomu by utráceli v areálu tak, aby se v něm uživily stánky s občerstvením, různé atrakce a podobně. Finanční situace města dnes při zdravém rozumu neumožňuje realizaci čtvrtmiliardové investiční akce. Ani její následné nákladné provozování,“ shrnul místostarosta Orlové Petr Stuchlík (SPD).

Areál orlovského koupaliště je od roku 2020 zaregistrován v Národní databázi brownfieldů spravované agenturou Czechinvest, přičemž se v současné době připravuje nebo je vyhlášeno několik programů na přeměnu území se starou stavební zátěží. Město zpracuje architektonickou studii využití areálu, která bude podkladem pro projektovou dokumentaci.