Konopka 8. srpna 2020 založil požár v bytě v jedenáctém patře věžového domu v Bohumíně, kde probíhala oslava. Na ní byli i jeho příbuzní, se kterými měl neshody. Šest lidí uhořelo, pět zemřelo po pádu z výšky. Konopka se státním zástupcem uzavřel dohodu o vině a trestu, jejímž výsledkem bylo doživotí. Tento týden ji schválil Krajský soud v Ostravě.

Jak byste Konopku charakterizoval. Je to zrůda?

Jako právník se snažím podobných výrazů vyvarovat. Při znalosti detailů případu bych ho označil za egoistického, bezcitného zbabělce.

Očkování rozděluje i jinak soudržné Romy v Ostravě, rodiny i celou komunitu

Při jednání, na kterém soud tento týden schválil dohodu o vině a trestu, vypadal Konopka vyrovnaně.

I to ho charakterizuje. Měl možnost se vyjádřit, projevit lítost nad tím, co udělal. Omluvit se, kát se. On to ale neudělal. Byl naprosto bez emocí. Dohodou se státním zástupcem sledoval pouze egoisticky své zájmy – aby řízení pro něj rychle skončilo – neměl už odvahu přijmout odpovědnost za škodu, kterou všem poškozeným způsobil a rozhodnutí v tomto směru nechal na soudu.

Co se osudného 8. srpna loňského roku stalo, je všeobecně známo. Věříte jeho verzi, že chtěl účastníky oslavy pouze vystrašit?

V žádném případě. Když někdo cíleně koupí a vylije pod dveře osm litrů benzinu a pak škrtne zapalovačem, nechce strašit, ale zabíjet. On věděl, že všechny uvnitř odřízl od jediné únikové cesty. Bylo to jedenácté patro! To svědčí o předem promyšleném likvidačním útoku z jeho strany.

Věděl, že v bytě jsou jeho blízcí, děti, těhotná žena?

Velmi dobře to věděl, cíleně jsem se ho na to ptal. Věděl i o tom, že uvnitř je jeho vnuk, kterého podle svých slov miloval. A připravil ho o život… Věděl předem i to, že je tam těhotná žena.

Veďme slušný život, nejsme tady věčně, vzkazuje z oslavy stoletý pán z Bašky

Účastnil jste se výslechů Zdeňka Konopky. Jak na vás působil?Jak jsem již uvedl, byl bez jakýchkoliv emocí. Když jsem se ho ptal, jak se na vše dívá s odstupem času, jako viníka označil hlavně svou manželku, která od něj odešla. Říkal také, že v bytě bylo několik chlapů, kteří měli oheň uhasit. To je samozřejmě nesmysl. Umíte si představit, co udělá osm litrů benzinu, které zapálíte? Benzín i jeho výpary jsou vysoce hořlavé i výbušné. Uvnitř bytu se po vzplanutí rozpoutalo hotové hořící „peklo“ v řádech stovek stupňů Celsia, včetně dusivého kouře. Opravdu nepředstavitelné „peklo“.

Předsedkyně senátu při zdůvodnění rozsudku mluvila o trýznivé smrti.

Za svou praxi jsem už toho zažil hodně, tohle se ale vymyká. Když jsem s pozůstalými a poškozenými věc projednával a doprovázel je k výslechům, bylo to emočně náročné. Když vyprávěli, co všechno zažili, o koho přišli, nedalo se ubránit dojetí a slzám.

Konopka dostal maximální trest, tedy doživotí, soud ale poškozeným a pozůstalým přiznal jen část toho, co požadovali.

Nejprve k trestu: více než doživotí uložit nelze. Pro pozůstalé není žádný trest dostačující. Bolesti by je nezbavil ani absolutní trest, to znamená trest smrti, který byl u nás zrušen. A co se týká náhrady škody, jsem rád, že soud mým klientům přiznal větší část jejich požadovaných nároků. Další postup s klienty projednám.