S vyšším vstupným musejí počítat sportuchtiví také v Bohumíně a Karviné. „Ano, počítáme s vyššími cenami pro všechny klienty, soukromé i organizované. O kolik, to bude jasné, až budeme znát ceny energií na rok 2023,“ přiznal Petr Dyszkiewicz, ředitel městské společnosti STaRS Karviná (Správa tělovýchovných a rekreačních služeb).

A nejinak tomu bude i v Orlové. „Naše ceny vstupného vycházejí z velké části porovnáním s okolními městy. Pokud se však ceny energií zvýší natolik, že nebudeme schopni toto ufinancovat ze stávajících zdrojů, budeme nuceni ceny za námi poskytované služby navýšit. Nicméně konečné ceníky vždy schvaluje vedení města,“ uvedl Libor Tannhäuser, ředitel společnosti Služby města Orlová (SMO), která provozuje městská sportoviště.

Vyšší výdaje pro sportovní kluby

Podle šéfů těchto organizací se zvýší také ceny za pronájem sportovišť pro kluby. „Pokud dojde od nového roku ke zdražení cen ledové plochy, tak to bude na částky, které by určitě neměly být pro kluby fatální. V žádném případě si nemůžeme případné zdražení přenést v plné míře celé na klienta, to by nikdo nebyl schopen zaplatit,“ řekl Petr Dyszkiewicz, ředitel STaRS Karviná.

V Českém Těšíně se ceny za pronájmy navýší od 1. ledna 2023 tak, aby přímo neohrozily činnost oddílů. Deníku to řekl Edvard Huczala, ředitel příspěvkové organizace Správa účelových zařízení.

Hokejisté ani krasobruslaři v Havířově každopádně nebudou platit extrémní sumy za pronájem ledové plochy. „Pro rok 2023 to nehrozí, neboť máme fixaci cen elektrické energie do konce příštího roku, a to v rámci fixace, kterou zajistilo město,“ uvedl ředitel SSRZ Jiří Matěj.

A na závěr dobrá zpráva pro milovníky koupání: teplota vody v krytých bazénech ve městech na Karvinsku se snižovat nebude.

„Teplota v našem koupacím bazénu je 29°C. Tuto teplotu držíme po celý rok a držet budeme,“ uvedl Libor Tannhäuser, ředitel společnosti SMO.

„Cestou snižování teploty vody nechceme jít, do studeného bazénu nikdo chodit nebude,“ uvedl Jan Resler, jednatel bohumínské společnosti Bospor. V havířovském krytém bazénu zkrátí provozní dobu o jednu hodinu.