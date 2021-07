Podle ředitele Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáše Raka je návštěvnost Jeseníků podobná jako loni. „Z hlediska naplněnosti ubytování se dříve prodalo ubytování v penzionech, chatách a soukromí, hotely se zaplnily později,“ poznamenal.

Obdobné poznatky má i Pavel Jurka z terénní služby Správy CHKO Jeseníky.

„Návštěvnost je víceméně podobná jako předcházející sezony, není tu žádný výrazný nárůst. Ale je to zatím můj subjektivní pohled, data za celý půlrok ještě nemáme zpracována,“ řekl.

K turisticky nejvytíženějším lokalitám v Jeseníkách patří údolí Bílé Opavy a okolí Pradědu.

„Nejvíce lidí tu bývá v nejatraktivnější dny. Pěkné počasí nebo prodloužený víkend na začátku července se na návštěvnosti trochu podepsal, přijelo víc lidí. V loňské sezoně jsme zaznamenali pět dnů, kdy návštěvnost vrcholu Pradědu přesáhla tři tisíce osob. Dá se očekávat, že podobné to bylo o prodlouženém víkendu i letos. V tyto dny jsem se pohyboval v terénu denně a nebylo to nijak divoké,“ dodal.

Zájem návštěvníků si pochvaluje ředitel organizace Zlatohorsko kraj pokladů Jiří Juráš. Pod tuto organizaci spadá zlatokopecký skanzen, Poštovní štola a rozhledna na Biskupské kupě ve Zlatých Horách.

„Návštěvnost je bezvadná. Je minimálně na úrovni loňských prázdnin, možná i s určitým nárůstem. Bylo vidět, jak se s prázdninami odšpuntovala. Myslím, že víkend o svátcích byl ohromně silný, možná nejsilnější, co na skanzenu byl. Jak jsem se ale bavil s kolegy od Losin až k nám na hranici, lidí bylo až moc. Říkali, že nebylo kde zaparkovat, kde se najíst, hodinu se čekalo na jídlo. Takový zájem je výborný pro nás jako provozovatele, ale horší pro komfort lidí,“ řekl Jiří Juráš.

Přeplněná Lipová, málo jiných cílů

Tomáš Rak dává přeplněnost některých lokalit do souvislosti s možnostmi, které turista v daném místě má.

„Je to tím, že na Jesenicku nevznikají nové turistické cíle. Lidé, kteří se tady zdržují, chodí tam, kde je možné jít. Třeba Lipová jako taková je přeplněná, Faunapark nebo Lesní bar, přeplněné jsou i lázně. Na Šumpersku se budují nové turistické cíle. V Rapotíně vznikla nové expozice, na Staroměstsku Dalimilova rozhledna, rozvíjí se areál Kraličák. Na Jesenicku moc novinek nevzniká, aby se lidé mohli rozprostřít i do jiných míst,“ řekl.

Existují i náznaky, že se do Jeseníků začínají vracet Poláci.

„Vnímáme, že začíná jezdit polských turistů víc. Tím, že jsou hranice prostupné, jich je větší počet než loni,“ říká Tomáš Rak.

Podle Pavla Jurky je polských návštěvníků oproti předcházejícím sezonám méně. „V Jeseníkách jsou, ale ne v takovém množství, jako třeba v sezonách 2018, 2019,“ přiblížil.

Naopak do zlatokopeckého skanzenu se Poláci vrátili jen ve velmi malé míře. „Ve skanzenu polské auto téměř nevidíte. Nevím, čemu to přičíst. Možná jsou restrikce z naší strany takové, že je jim to nepříjemné,“ zauvažoval Jiří Juráš.

Termály omezují restrikce



Termální park ve Velkých Losinách.Zdroj: Deník/Lukáš KaboňNávštěvníci proudí od 1. června i do termálního parku ve Velkých Losinách. Od začátku června do 23. července je navštívilo 45 tisíc lidí. Od začátku však provoz omezují vládní restrikce, které regulují návštěvnost Termálu a zakazují provozování většiny saun. V červnu bylo povoleno jen padesát procent běžné kapacity, od července je to 75 procent.



„To samozřejmě ovlivňuje negativně návštěvnost Termálu, stejně jako povinnost prokázat se testem, očkováním nebo potvrzením o prodělaném Covidu,“ dodal jednatel Termálních lázní Velké Losiny Martin Plachý.