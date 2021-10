Až do soboty 23. října má Ředitelství silnic a dálnic naplánovánu opravu části Hlavní třídy v úseku, kde od jara probíhala oprava a modernizace síťových kolektorů ukrytých pod středovým travnatým pásem. Současně s tím silničáři měnili asfaltový povrch komunikace. To všechno během od začátku léta způsobovalo komplikace v dopravě. Nejen řidiči z Havířova, ale i tranzit si tak už několik měsíců při průjezdu centrem "užívá" dlouhých kolon.

Nečekaně špatný podklad

„Rekonstrukce silnice I/11 přes Havířov zabrala více času z důvodu nečekaného odhalení špatného podkladu po odstranění konstrukčních vrstev vozovky. Ve spolupráci se zhotovitelem stavby bylo zvoleno nejlepší možné řešení nemilé skutečnosti a nyní práce pokračují nejvyšším možným tempem,“ říká Miroslav Mazal z týmu komunikace ŘSD, kterému je správcem silnice.

Nejen řidiči jsou naštvaní. Nejen, že v úseku mezi magistrátem a křižovatkou u OD ELAN se jezdí pouze v jednom pruhu, ale během oprav se také vypínají světelné křižovatky. „U kostela měla být hotová do konce září a zatím mají jen rozkopané chodníky. Kdysi město o situaci aspoň občas informovalo na svých stránkách a najednou když z nějakého důvodu se oprava dostala do pořádného skluzu tak informace nejsou. Spoustu lidí by zajímalo kdy se to veledílo dokončí,“ říká Jaromír Kremz z Havířova.

Co lidem znepříjemňuje život je to, že když nefungují semafory. Je obtížné přejít silnici i po přechodu. Na mnoha z nich je navíc zákaz přecházení. „Tím pádem nejde dlouhou dobu přejít z jedné strany na druhou - přejdete u Elánu a pak až u magistrátu. Asi kvůli zlepšení tělesné zdatnosti občanů,“ dodává Kremz.

Práce míří do finále

Jak Deník na místě zjistil, semafory ve středu nefungovaly u magistrátu. U přechodů pro chodce jsou sice značky zakazují přecházet na druhou stranu, ale lidé je zpravidla ignorují.

Práce ale míří do finále. Koncem příštího týdne mají silničáři naplánovánu pokládku asfaltu a v neděli 24. října zprovoznění silnice.

„Plánované termíny jsou závislé na vhodném počasí, přesto věříme v dokončení opravy ještě v říjnu. Po dozrání asfaltových vrstev provedeme obnovu vodorovného dopravního značení a brzdných pásů, což nastane za běžného provozu s průjezdem aut po silnici I/11 vždy těsně kolem krátkodobého pracoviště,“ uvedl Miroslav Mazal z ŘSD s tím, že více informací je také na krajském Twitteru ŘSD ČR.