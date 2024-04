Tu pro ně formou online přednášky obstarali zástupci Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

„Jsme rádi, že jsme se do toho projektu společně s Karvinou pustili, jelikož takových projektů není moc. Zeleň je zapotřebí šetřit a chránit. U nás v Českém Těšíně se podařilo ošetřit a ořezat 330 stromů, což je výborné číslo. Bohužel některé stromy už však nešlo zachránit, a tak jsme je museli pokácet. Tyto stromy však nahradíme novou výsadbou,“ říká starosta Českého Těšína Karel Kula (NESTRANÍCI).

V Karviné bylo v rámci projektu ošetřeno přes tisíc stromů, kdy se převáženě jednalo o lípy, javory a topoly. „Myslíme si, že projekt byl úspěšný. Občané našeho města to poznají hlavně ve chvíli, kdy se ošetřené stromy zazelenají. Stromy budou více zelenější a zdravější, a to by také mělo pomoc ovzduší, i proto se ten projekt dělal,“ říká náměstek primátora Karviné Radim Slíva (nestraník za SOCDEM).

I v Karviné už nebylo možné některé stromy zasažené jmelím zachránit, a musely být pokáceny. Tyto však byly nahrazeny novou výsadbou. „Jsem rád, že se do projektu podařilo včlenit i výsadby. Dotace nám umožnila vysadit 141 nových stromů. Lidé na ně narazí na celém území Karviné. Snažili jsme se vybírat druhy stromů, které rostou v tomto prostředí přirozeně. Jedná se především o habry, lípy, kvetoucí třešně a podobně,” dodává karvinský správce městské zeleně Tomáš Trampler.

Občané v Karviné i Českém Těšíně mohou stále narazit na stromy, které ještě nejsou ošetřeny. Do budoucna však obě města počítají s tím, že už mimo společný projekt budou další stromy postupně ošetřovat.

V Českém Těšíně probíhaly práce na ošetření stromů od 27. listopadu 2023 do 15. března 2024. Ošetření stromů formou ořezu a ořezu v kombinaci s chemickým ošetřením provedla firma Urban Forestry, s.r.o V Karviné se začalo pracovat už na začátku října. Práce dostaly na starost Technické služby Karviná.

