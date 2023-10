Zemřel Josef Pintér, fotograf, sportovec, kolega

Odešel Pepík Pintér, dlouholetý spolupracovník Deníku a týdeníku Havířovsko. Kolega, kamarád, který byl studnicí informací a přestože by těm starším z nás mohl být otcem a mladším dokonce dědečkem, energie měl na rozdávání. V nadšení pro reportérskou práci, fotografování i psaní, by mnohé mladší strčil do kapsy. Nic pro něj nebyl problém.

Josef Pintér v roce 2015 při přebírání ocenění Osobnostem města za rok 2015. Pintér spolu Václavem Bezecným (in memoriam) získali hlavní cenu. | Foto: se svolením Josefa Talaše