Pane starosto, jak byste přiblížil Dolní Lutyni, tedy samozřejmě bráno včetně Věřňovic?

Jsme chudá zemědělská obec, která nemá moc peněz. Nemáme tu žádnou průmyslovou zónu, žádný velký podnik. S nadsázkou říkám, že tu máme jen pole, krávy, jednoho vola a rajčata (v obci působí zemědělci a firma, která v obřích sklenících pěstuje velkém rajčata – pozn. aut). Jsme spíše taková vesnice pro bydlení.



A to je dobře, nebo špatně?

Nestěžujeme si.



Přesto, že jste, jak říkáte, chudá obec, určitě máte i pro letošní rok naplánovány nějaké větší investice…

Jistě. Tou aktuálně největší je dokončení nové kanalizace vedoucí z centra směrem ke škole. Ta je nezbytná proto, aby se na ni dala v budoucnu napojit sportovní hala, kterou plánujeme stavět. Máme už studii, projekt i stavební povolení a čekáme na vhodný dotační titul.

Další velkou investicí bude rekonstrukce základní školy, tedy hlavní budovy v ulici Komenského. Pochází z 50. let minulého století a větší modernizací prošla někdy před 25 lety. Nyní plánujeme velkou rekonstrukci, a to včetně úprav interiérů. Vše by mělo trvat déle než rok. Teď jsme ve fázi, kdy vybíráme firmu, která bude stavět, a až ji budeme mít, musíme všechno naplánovat na jednotlivé etapy. Není vyloučeno, že budeme muset budovu zčásti uzavřít. Podobným způsobem chceme v budoucnu zrekonstruovat i mateřskou školu. Dokud jsou dotace, chceme je využít.



Vizualizace sportovní haly, kterou chce obec postavit u základní školy. Vizualizace: OÚ Dolní LutyněZdroj: Deník/Tomáš Januszek

Co ještě obyvatele obce čeká?

Momentálně se vše točí okolo kanalizace v centru a širším okolí školy. Pracujeme ale také na přípravách pro stavbu kanalizace v Neradu směrem k vlakové zastávce a pak na Zbytkách, směrem na Rychvald. Největší problém je sehnat souhlasy majitelů pozemků, takže co se nám podaří připravit dřív, začne se dělat. A s kanalizací souvisí také čistírna odpadních vod, která stojí při hlavní silnici vedoucí skrz obec. Životnost tohoto zařízení je na hraně, a proto připravujeme její rekonstrukci. V druhé části obce, ve Věřňovicích, jsme novou čističku postavili před pár lety, takže tam máme hotovo.



Když jste zmínil Věřňovice, jaké tam letos plánujete investice?

Počítá se s vybudováním umělé fotbalové plochy u sportovního areálu.



Fotbalisté Sokola v Dolní Lutyni ale nemají umělou trávu? Proč?

Tam je to složitější, ale když bude dotační titul, pustíme se do toho. Vhodnou plochu na to máme – na místě bývalého letního koupaliště pod travnatým hřištěm.



Neplánuje obec třeba rekonstrukci fotbalového areálu v centru obce?

V tomto postupujeme pomalými kroky vpřed. Zvažujeme odvodnění, předělávky, vody, plynu a elektřiny, ale všechno záleží na tom, zda na to budou peníze.



Vstupní brána do fotbalového areálu Sokol Dolní Lutyně.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Stavba silnice

Ještě jsme nezmínili investici, která není obecní, ale dotkne se obce významně. Mluvím o přípravě stavby silnice, která má spojit bohumínskou část Skřečoň, míjet Dolní Lutyni a Dětmarovice a u Karviné se napojit na Novém Poli. Před časem proběhla éterem informace, že se stavět nebude, pak zase ano. Jaká je tedy momentálně situace?

To prohlášení pražských úředníků bylo velmi nešťastné. Naštěstí se i díky starostovi Bohumína, kraji a místním poslancům podařilo na ministerstvu vysvětlit, že Prahou navrhovaná varianta je nesmyslná. Přímo ministr dopravy Havlíček to uznal a potvrdil, že se v přípravách stavby silnice tak, jak byla původně naplánovaná, tedy mimo Lutyni a Dětmarovice, bude pokračovat. Takže teď se čeká na vyčlenění peněz na studie, pak projektování a tak dále.



Už jsme mluvili o investicích, ale nezmínili širší rozvojovou koncepci obce. Před pár lety se začalo zastavovat území, kterému se říká Sluneční vrch, a ten je dnes téměř plný. Má obec nějakou další rozvojovou lokalitu, kde v budoucnu bude možné stavět?

Sluneční vrch je velmi povedený soukromý projekt, obec žádnou výstavbu neplánuje. Třeba proto, že obec žádné vhodné pozemky nemá. Územní plán počítá do budoucna se dvěma lokalitami, jednou poblíž areálu Jiřinky a druhou za Ďáblovou kolonií a Waroschovým lesem. V obou případech jde o soukromé pozemky, přičemž obec vlastní pouze část z nich u Ďáblovy kolonie. Počítáme, že v horizontu tří až pěti let by se tam přivedla kanalizace, vylepšil vodovod a pozemky budou nachystané k zastavění.

V centru obce se mohou zastavovat jen proluky stejně jako ve Věřňovích. Raději než novostavby, jsme pro rekonstrukce těch, které už stojí. A myslím si, že tím, že nejsou vhodné pozemky, že tento trend brzy přijde. Jsem rád za každý opravený barák.