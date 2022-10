Jsme noví, rozkoukáváme se, říkají vítězové voleb v Těrlicku. Kdo ještě slaví?

Před časem vyvstalo v obci několik problémů, které jim nedaly spát. Až tak je to trápilo, že si řekli, že aby něco změnili, musejí do politiky. No a o víkendu v komunálních volbách v Těrlicku vyhráli.

Starostky a starostové na Karvinsku, vítězové víkendových voleb. Zleva Marian Lebiedzik, Petra Ficková, Jan Lipner, Jiřina Ferenčíková a Milan Starostka. | Foto: Deník